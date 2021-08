Lediglich bei einem Angebot aus dem Ausland könnte der Siebte der vergangenen Saison einknicken. Klubchef Daniel Levy zeigte sich unbeeindruckt vom Trainingsstreik des Angreifers. Die Vereinsführung bleibt konsequent und hat dem Spieler mitgeteilt, ihn nicht für einen Wechsel innerhalb Englands freizugeben.

Kane war sowohl am Montag als auch am Dienstag nicht wie erwartet am Hotspur Way zum Training erschienen. Medienberichten zufolge wird der englische Nationalspieler allerdings Ende der Woche wieder zum Team zurückkehren. Dennoch seien die Spurs enttäuscht von ihrem Führungsspieler und wollen ihn nach dessen Trainingsstreik mit einer Strafe belegen.

Bereits im Mai soll der Mittelstürmer den Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass er die Spurs im Sommer verlassen möchte. Ein Gentleman's Agreement, auf das sich Kane offenbar berufen hatte, soll es nie gegeben haben, wie aus Vereinskreisen zu hören sein soll. Schon bei Gareth Bale und Luka Modric hatte der Verein einen ligainternen Transfer verhindert. Die vier wertvollsten Abgänge der Spurs wechselten allesamt ins Ausland.

DFB-Pokal Wegen Corona-Fall in Bremen: DFB setzt Bayern-Pokalspiel ab VOR 2 STUNDEN

Vor einigen Tagen hatte die englische Zeitung "The Sun" noch berichtet, Kane stehe kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Klub von Star-Trainer Pep Guardiola soll Ende Juni ein Angebot über 117 Millionen Euro abgegeben haben.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Chelsea blitzt bei Inter wegen Lukaku ab

Kane über Vergleiche mit Ronaldo und Messi: "Gibt mir Selbstvertrauen"

Bundesliga Nächster Corona-Fall: BVB-Verteidiger in häuslicher Isolation VOR 3 STUNDEN