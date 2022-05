Im Januar wurde Anthony Martial bis zum Sommer zum FC Sevilla verliehen. Sportdirektor Ramón Rodríguez Verdejo zeigt sich vom Engagement bisher nicht begeistert:

"Leider ist es schwierig, Martials Leistung zu analysieren, weil er verletzt war und jetzt ist er wieder verletzt", sagte der Erfolgsmanager der Andalusier im "Radio Sevilla". Einen Verbleib kann sich "Monchi" dennoch vorstellen:

"Ich schließe nicht die Tür für einen Verbleib, am Ende der Saison wird es mit dem Spieler viele Dinge zu besprechen geben." Nach nur einem Treffer und einer Vorlage konnte der Franzose in Sevilla die Erwartungen nicht erfüllen. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft bei Manchester United noch bis 2024. Bis zum Ende des laufenden Arbeitspapiers steht Martial noch ein Gehalt in Höhe von knapp 30 Millionen Euro zu. Eine Summe, die man in Manchester nicht mehr zahlen möchte.

Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters dem Franzosen eine Abschlagszahlung in Höhe von rund 14 Millionen Euro zahlen wollen, damit er den Klub im Sommer verlässt. So würde der Verein immerhin noch die Hälfte der fälligen Gehaltsausgaben sparen.

Eurosport-Einschätzung: Jeder Verein, der Martial aufnimmt, geht aufgrund der hohen Verletzungsanfälligkeit des erst 26-Jährigen ein hohes Risiko ein. In Manchester will man dem Franzosen eine satte Summe bieten, damit der Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen und so der Wiederaufbau unter Erik ten Hag vorangetrieben werden kann. Sevilla-Manager Rodríguez Verdejo scheint noch Hoffnungen zu haben, dass Martial zu alter Stärke zurückfinden kann. Letztlich liegt die Entscheidung aber wohl beim Spieler selbst. Sollte der Angreifer seinen Vertrag erfüllen wollen, würde er aber wohl in Manchester keine Rolle mehr spielen.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 60%

