Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer ließ sich insbesondere in der ersten Hälfte komplett vom Erzrivalen aus Liverpool überrennen. Bereits zur Halbzeitpause lag ManUnited gegen die Gäste um Trainer Jürgen Klopp mit 0:4 zurück.

In der 50. Minute erhöhte Mohamed Salah mit seinem dritten Treffer noch auf 5:0 und stellte damit ein Novum auf: Der Ägypter ist der erste Spieler, dem als gegnerischer Akteur in der Premier League ein Hattrick im Old Trafford gelang.

Entsprechend bedient waren die ManUnited-Fans, einige verließen gar deutlich vor Abpfiff das Stadion. Dennoch dankte Cristiano Ronaldo den Anhängern für die Unterstützung: "Unsere Fans waren mit ihrer konstanten Unterstützung wieder einmal überragend."

"Sie verdienen mehr, viel mehr, als das und es liegt an uns, zu liefern"; sendete der fünfmalige Weltfußballer eine klare Botschaft an seine Kollegen und entschuldigte sich zugleich indirekt bei den Fans für die katastrophale Darbietung am Sonntag.

ManUnited in zwei Wochen gegen Manchester City

Abschließend schrieb der Portugiese: "Die Zeit ist jetzt!" Eine unmissverständliche Aufforderung an seine Mannschaft eine unmittelbare sportliche Reaktion zu zeigen.

Die erste Chance auf Wiedergutmachung gibt es am Sonntag beim Auswärtsspiel in London gegen die Tottenham Hotspur (18:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de).

Eine Woche später folgt dann direkt das nächste Derby: Am 6. November kommt es im Old Trafford zum Stadt-Duell gegen Manchester City. Zuvor geht es am 2. November in der Champions League zu Atalanta Bergamo.

