Vor allem körperlich sei die Vorstellung der Gäste eine einzige Katastrophe gewesen.

"Trainer ten Hag hat lauter kleine Spieler aufgestellt in der Hoffnung, sie würden Brentford ausspielen. Aber du musst dich in der Premier League mit der physischen Seite auseinandersetzen und in dieser Hinsicht agiert United wie eine Kindertruppe", so Neville.

Das bittere Fazit der United-Legende: "Brentford war brillant, Manchester desaströs. Sie werden verprügelt, schikaniert und verarscht."

Daran konnte auch Cristiano Ronaldo nichts ändern. Der Portugiese durfte von Beginn an spielen, ging aber mit seinen Kollegen komplett unter.

