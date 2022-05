Es läuft gut beim FC Liverpool - fast zu gut.

In der Liga haben die Reds vier Spieltage vor Schluss bei nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Manchester City noch alle Chancen auf die Meisterschaft, nach dem 2:0-Hinspielerfolg im Champions-League-Halbfinale gegen Villarreal (Rückspiel am Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker ) steht der LFC zudem mit einem Bein im Finale der Königsklasse.

Im FA Cup ist das Endspiel derweil längst gebucht. Am 14. Mai geht es in Wembley gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea, das man Ende Februar bereits im League-Cup-Finale mit 11:10 im Elfmeterschießen bezwang und somit den ersten Titel der Saison einheimste.

Und als wäre der sportliche Erfolg nicht genug, schaffte man es nun auch noch, den 2024 auslaufenden Vertrag mit Trainer Jürgen Klopp vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2026 zu verlängern.

Es gibt derzeit wirklich keine Probleme beim FC Liverpool - zumindest nicht auf den ersten Blick.

Es hakt beim Gehalt: Liverpool und Salah weit auseinander

Denn hinter den Kulissen stresst die Verantwortlichen seit Wochen die Zukunft des wohl größten Stars: Mohamed Salah. Der Ägypter, dessen Arbeitspapier noch bis Sommer 2023 Gültigkeit besitzt, sträubt sich bisher gegen eine Verlängerung beim Traditionsklub.

Salah würde gerne eine weitere Gehaltsstufe aufsteigen, der LFC ist jedoch trotz prall gefüllten Konten nicht bereit, die Gehaltsstrukturen weiter aufreißen zu lassen.

Salah zum zweiten Mal Englands Fußballer des Jahres Fotocredit: SID

Der "Daily Mirror" berichtete schon im vergangenen September davon, dass Salah satte 30 Millionen Euro Jahresgehalt fordere - eine Summe, die seine aktuellen Bezüge fast verdreifachen würde.

Seit seiner letzten Verlängerung im Sommer 2018 verdient Salah, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 30 Tore und 14 Assists kommt, dem Vernehmen nach rund 200.000 Pfund pro Woche.

Das entspricht in etwa 12,5 Millionen Euro im Jahr. Liverpool soll bereit sein, das Gehalt des Torjägers um rund drei Millionen jährlich anzuheben - zu wenig für Salah.

Salah: Neue Gerüchte über Wechsel nach Frankreich oder Spanien

Wie Transferexperte Fabrizio Romano zuletzt für "The Guardian" berichtete, hat der 29-Jährige im Dezember des vergangenen Jahres deshalb ein Angebot zur Verlängerung seines Kontraktes abgelehnt und verweigert seither neue Gespräche. Salah wolle erst dann an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die Offerte signifikant aufgestockt wird.

Es sei grundsätzlich der Wunsch des Ägypters, in Anfield zu bleiben - allerdings nicht zu den angebotenen Konditionen, heißt es weiter. Bisher ist nicht bekannt, dass der FC Liverpool finanziell noch einmal nachgebessert hat - und so könnte den Reds ein Verkauf im Sommer ins Haus stehen.

Mohamed Salah vom FC Liverpool am Ball Fotocredit: Getty Images

Die "Daily Mail" jedenfalls berichtet davon, dass Salah einen Wechsel nach Frankreich oder Spanien in Betracht ziehe. PSG könnte einen geeigneten Nachfolger für Kylian Mbappé suchen, sollte dieser den Klub nach der Saison in Richtung Real Madrid verlassen. In Spanien werden die Königlichen und Erzrivale FC Barcelona wie üblich mit den größten Namen im Weltfußball in Verbindung gebracht.

Salah: Worte wie aus einer Abschiedsrede

Salah ist gewiss einer der Größten. Seit seiner Ankunft in Liverpool lieferte er beeindruckende Zahlen, traf 155 Mal in 248 Spielen und bereitete weitere 61 Treffer vor. Der Ägypter gewann die Champions League 2019 und wurde englischer Meister 2020.

Dass er es dennoch ernsthaft in Betracht zieht, seinen Herzensklub zu verlassen, legen Zitate aus einem kürzlich erschienen Interview mit dem Portal "FourFourTwo" nahe. "In dieser Atmosphäre zu spielen und die Fans hinter mir zu wissen, die Plakate im Stadion... und sie singen immer mein Lied. Wenn ich gehe, wird es ein trauriger Moment sein", blickt Salah erstaunlich klar in die Zukunft.

Klopp warnt trotz Hinspiel-Sieg: "Noch ist nichts passiert"

Und weiter: "Dieser Klub bedeutet mir sehr viel. Ich habe den Fußball hier mehr genossen als überall anders. Ich gab alles für den Klub und jeder hat das gesehen."

Worte, die auch einer Abschiedsrede entstammen könnten.

Verlängerung mit Salah wie ein Titel

Fest steht: Für Liverpool wäre der Verlust Salahs, der erst kürzlich zum zweiten Mal zu Englands Fußballer des Jahres gewählt wurde und die Torschützenliste auf der Insel mit 22 Treffern anführt, ein herber Schlag, der eine bislang herausragende Saison am Ende noch trüben könnte.

Der Verein und dessen sportlicher Erfolg stehen über allem - das würde jeder Liverpool-Fan wohl sofort unterschreiben. Und dennoch dürfte es nicht wenige Anhänger geben, die eine Verlängerung mit ihrem Topstürmer dem einen oder anderen Titel gleichsetzen würden.

