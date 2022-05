Der erst 18 Jahre alte Jude Bellingham ist absoluter Leistungsträger in der Mannschaft von Borussia Dortmund. Ist der Mittelfeldstratege fit, steht er in der Startelf von Cheftrainer Marco Rose.

Dass sich bei den Leistungen des Dortmunder Juwels die Anfragen häufen, scheint verständlich. Mit dem FC Liverpool klopft nun wohl ein Dauerinteressent zum wiederholten Male an.

Der Vertrag von Bellingham beim BVB läuft noch bis 2025. An einen Verkauf des 18-Jährigen denkt man in der Dortmunder Führungsetage folglich wohl eher nicht. Eine saftige Ablösesumme kann auch noch in den kommenden Jahren erzielt werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Nationalspieler hinsichtlich der rasanten Entwicklung noch teurer - die internationalen Topklubs stehen Schlange, auch Real Madrid bekundete bereits Interesse . Die Reds müssten also einen enormen Betrag offerieren, damit man in Dortmund überhaupt über einen Transfer nachdenkt.