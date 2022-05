Übertragung: FC Villarreal - FC Liverpool live im TV, Stream und Ticker - Halbfinale Champions League

FC Villarreal - FC Liverpool live im TV, Livestream und Liveticker: Am Dienstag, 3. Mai, tritt Liverpool in der Champions League zum Rückspiel beim FC Villarreal an. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV, Stream & Ticker. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann das Hinspiel an der Anfield Road 2:0 und hat damit beste Karten auf die Teilnahme am Finale.