Weil Sadio Mané wohl im Sommer den FC Liverpool verlässt , suchen die Reds nach einem hochkarätigen Ersatz auf der offensiven Flügelposition.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, haben die Verantwortlichen daher bereits Kontakt zu den Beratern von Ousmane Dembélé aufgenommen. Trainer Xavi hat zwar nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er gern weiter mit dem Franzosen zusammenarbeiten würde, doch die finanziellen Zwänge der Katalanen kennt auch der Coach nur zu gut.

Ad

Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim FC Barcelona läuft am 30. Juni aus, eine Verlängerung ist jedoch nicht in Sicht. Zuletzt gab sich Berater Moussa Sissoko geheimnisvoll: "Die Zukunft von Ousmane bleibt offen. Wir sind und waren immer sehr respektvoll gegenüber allen Vereinen, und das wird auch weiterhin der Fall sein, solange der Prozess andauert. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen, wird Ousmane die beste Option für seine Zukunft in Betracht ziehen."

Bundesliga Lewandowski schwärmt demonstrativ: "Spanien ist großartig" VOR 4 STUNDEN

Allerdings steht Liverpool in einer langen Schlange voller Interessenten. Neben Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wird zurzeit aber der FC Chelsea als Favorit im Rennen um Dembélé gehandelt.

FC Chelsea von Sanktionen befreit

Bislang waren den Chelsea-Verantwortlichen aufgrund von Sanktionen die Hände gebunden. Am Samstag hatte der Londoner Klub bestätigt, dass der Verkauf an US-Milliardär Todd Boehly endlich perfekt sei. Damit werden nun auch die Sanktionen der britischen Regierung fallen, Chelsea könnte dann wohl wieder Spieler unter Vertrag nehmen.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel gilt auch deshalb als Favorit im Rennen um Dembélé, weil sich der Angreifer selbst ein Engagement bei den Blues wünscht. Wie der englische "Mirror" berichtet, soll der 25-Jährige sehr an einem Wechsel nach London interessiert sein. An der Stamford Bridge könnte es zu einer interessanten Wiedervereinigung kommen. Schon zu Dortmunder-Zeiten trainierte der extravagante Offensiv-Künstler unter dem deutschen Coach Tuchel.

Eurosport-Einschätzung: Unter Tuchel hatte Dembélé die mit Abstand stärkste Phase in seiner Karriere - seither konnte der Franzose nicht mehr konstant an seine Leistungen aus Dortmunder Tagen anknüpfen. Die Blues scheinen gewillt, den Angreifer zur ersten Verpflichtung in der Ära von Todd Boehly zu machen. Laut dem englischen Portal "90min" zeigen sich die Chelsea-Verantwortlichen in diesem Vorhaben sehr zuversichtlich. Auch Dembélés präferierte Destination scheint die Stamford Bridge. Da der Vertrag ausläuft, hat der 25-Jährige selbst die Qual der Wahl.

Transfer-Einschätzung: 75%

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nkunku kommentiert PSG-Gerüchte: "Mein Herzensklub"

Ekstase pur! Real-Stars feiern Mega-Party in Madrid

Champions League Hamann mit vernichtender Kritik an Thiago: "Überbewertet" VOR 7 STUNDEN