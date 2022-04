Dabei soll es sich um Real Madrid und Paris Saint-Germain handeln. Da Pogbas Vertrag im Sommer ausläuft, bliebe seinem neuen Verein zumindest eine Ablösesumme erspart.

2016 kam der heute 29-Jährige von Juventus Turin nach Manchester. 105 Millionen Euro überwiesen die Engländer damals. Damit ist Pogba bis heute der teuerste Einkauf in der Geschichte von Manchester United.

Ad

In seinen sechs Jahren in Manchester gewann der französische Nationalspieler jedoch nur zwei Titel. Gleich in Pogbas erster Saison holten die Red Devils den Titel in der Europa League und im englischen Ligapokal. Seither gingen sie allerdings leer aus.

Ligue 1 Draxler vor PSG-Abschied: Drei Bundesliga-Vereine klopfen angeblich an VOR 3 STUNDEN

Zuletzt spielte der Franzose zudem keine tragende Rolle mehr bei ManUnited. In dieser Saison kam Pogba bisher auch wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung auf nur 27 Einsätze.

Paul Pogba fällt erneut verletzt aus

Vor Kurzem verletzte sich der ehemalige Juve-Spieler dann auch noch an der Wade. Bei der bitteren 0:4-Pleite gegen den FC Liverpool musste Pogba nach nur zehn Minuten vom Platz. Somit könnte der 29-Jährige das Kapitel Manchester in wenigen Wochen ohne weiteres Spiel beenden.

Denn United-Coach Ralf Rangnick meinte vor dem darauffolgenden Ligaspiel gegen den FC Arsenal (1:3): "Paul wird nach der Untersuchung höchstwahrscheinlich bis zum Ende der Saison nicht mehr spielen können. Der Arzt hat mir gesagt, dass es mindestens vier Wochen dauern wird, bis er sich erholt hat, und das letzte Spiel ist Ende Mai. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er wieder spielen wird."

Das könnte Dich auch interessieren: Königliche Arbeiter: Darum ist Real in der K.o.-Runde nicht zu besiegen

Meister PSG - warum ein Teil der Fans ohne die Mannschaft feiert

Bundesliga Möglicher Lewy-Ersatz: Ex-Bundesliga-Star offenbar im Visier der Bayern VOR 6 STUNDEN