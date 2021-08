Sollte der Deal am Deadline Day über die Bühne gehen, wäre es für Sanches bereits das zweite Engagement auf der Insel. In der Saison 2017/18 lief der 24-Jährige auf Leihbasis für Swansea City auf.

Bei Wolverhampton würde Sanches auf etliche Landsmänner treffen: Inklusive Trainer Bruno Lage stehen zehn Portugiesen beim Erstligisten aus dem Westen Englands unter Vertrag.

Sanches war nach einer herausragenden EM im Sommer 2016 zum FC Bayern gewechselt. In München schaffte er allerdings nie den Durchbruch, drei Jahre später zog es ihn für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro nach Lille, wo er in der vergangenen Saison mit starken Leistungen zu gefallen wusste und am Ende überraschend den Meistertitel in Frankreichs Beletage feierte.

