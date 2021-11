Nevilles Überzeugung: Die Mannschaft unter Interimstrainer Michael Carrick habe komplett anders gespielt als noch in der Vorwoche. Auch die Taktik sei verändert.

"Viele Leute greifen Michael Carrick an, weil er nicht Ronaldo, sondern dieses Mittelfeld aufgestellt hat", so der 46-Jährige bei Twitter weiter. Wenig später ergänzte Neville: "Nach einer Minute Spielzeit bin ich überzeugt, dass er (Rangnick, Anm. d. Red.) die Taktik und das Team bereits beeinflusst."

Carrick selbst entgegnete im TV angesprochen auf die wilde These seines ehemaligen United-Teamkollegen: "Es stimmt nicht."

Ronaldo nicht in der Startelf aufzustellen, sei "lediglich ein Matchplan, eine Idee" gewesen, so der Interimscoach: "Wir haben uns entschieden, heute so zu spielen. Wir hatten einen Plan." Ronaldo selbst war mit seinem Bankplatz aber sichtbar unzufrieden.

Ex-Profis geraten wegen Ronaldo aneinander

Die Nichtberücksichtigung des Portugiesen sorgte im britischen "Sky"-Studio jedoch für hitzige Diskussionen. Die beiden Ex-Profis Roy Keane und Jamie Carragher gerieten dabei aneinander. Keane meinte unter anderem: "Ronaldo wird Uniteds Probleme nicht lösen, aber man holt Ronaldo nicht zurück zu, damit er auf der Bank sitzt."

Carragher konterte: "Manchester United hat ihn verpflichtet, weil sie Angst hatten, dass er zu Man City geht. Es gab keinen Plan, Ronaldo zu verpflichten." Auch die eher mangelnde Defensivarbeit von Ronaldo brachte Carragher ins Gespräch, woraufhin Keane beinahe explodierte: "Worum geht es in dem Spiel?! Du redest immer über Mohamed Salah (Liverpool-Stürmer, Anm. d. Red.). Im Spiel geht es um Tore, Jamie!"

Wann genau Rangnick den Posten in Manchester übernimmt, ist jedenfalls noch unklar. Aufgrund des Brexit sind die bürokratischen Hürden für eine Arbeitserlaubnis deutlich höher. Bis dahin soll Carrick die Mannschaft weiter führen - mit oder ohne Ronaldo auf der Bank und mit heißen Diskussionen abseits des Platzes.

