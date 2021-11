Denn im Januar fehlen dem deutschen Liverpool-Trainer seine beiden Star-Stürmer Mohamed Salah und Sadio Mané.

Vom 9. Januar bis 6. Februar findet der Afrika Cup statt und beide nehmen mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften am Turnier teil.

Laut dem Bericht könnte ein Wechsel von Díaz bis zu 56 Millionen Euro kosten. Diese Summe fordert Porto angeblich für den Mittelfeldspieler, der sowohl als Links- und Rechtsaußen spielen kann.

Bei einer schnellen Einigung würden die Reds den weiteren Interessenten zuvorkommen. Denn auch Manchester United und der FC Chelsea sollen Interesse an Díaz haben. Doch der junge Kolumbianer könnte auch langfristig eine wichtige Rolle in der Offensive der Reds übernehmen.

Vertragsgespräche mit Salah stocken

Der Vertrag des Ägypters läuft im Sommer 2023 aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen ins Stocken geraten sein. Ein Abschied von Salah wäre ein herber Verlust für Klopp. Auch in dieser Saison erzielte der Stürmer bisher 15 Tore in 15 Spielen. Doch auch Díaz kann da mithalten. Der 24-Jährige kommt in 16 Begegnungen auf elf Tore.

