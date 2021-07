Aktuell scheint es nämlich so, als könnten sich die beiden spanischen Vereine nicht auf einen Deal einigen. Atlético soll lange versucht haben, den verlorenen Sohn wieder nach Madrid zu holen.

Daher sind nun offenbar wieder United und Liverpool in der Verlosung. Ein Wechsel von Saúl soll trotz eines Vertrags bis 2026 durchaus im Bereich des Möglichen liegen, heißt es in dem Bericht.

Der Allrounder spielt seit mittlerweile 13 Jahren bei Atlético und bewies in dieser Zeit immer wieder, wie wichtig er für das Team von Trainer Diego Simeone ist.

Aufgrund seiner Flexibilität konnte sich Saúl allerdings keinen festen Platz erspielen. In der vergangenen Saison stand er für Atlético sowohl im defensiven als auch offensiven Mittelfeld auf dem Platz. Einige Spiele absolvierte der Spanier zudem auf links oder zentral.

Saúl schwärmt von Liverpools Spielstil

Vor allem ManUnited hat Saúl schon einige Jahre auf dem Zettel. Mit 18 Jahren erspielte sich das damalige Talent immer mehr Einsatzzeit in Madrid und machte so offenbar auch die Red Devils auf sich aufmerksam. Einige Aussagen von Saúl deuteten in den vergangenen Jahren jedoch daraufhin, dass er in England vor allem von Jürgen Klopp und dessen Liverpooler Mannschaft schwer beeindruckt ist.

Im Februar 2020 sagte der Atlético-Star im Interview mit der "Daily Mail": "Sie stürmen alle nach vorne. Und wenn sie den Ball verlieren, gibt es mindestens sieben Spieler, die vier in der Abwehr und drei im Mittelfeld, die angreifen. Es ist unglaublich, sie spielen ein verrücktes Pressing, denn sie wissen, dass bei Ballverlust sieben Leute hinterherrennen, um den Ball zurückzuerobern." Zugleich schwärmte Saúl von Liverpool-Kapitän Jordan Henderson: "Ich denke, er hält die Mannschaft zusammen."

Laut "Daily Express" gab der FC Liverpool bereits ein Angebot über 40 Millionen Euro ab. Der Spanier wird bei den Reds offenbar als potentieller Nachfolger des zu Paris Saint-Germain gewechselten Georginio Wijnaldum gehandelt.

Transfer-Check: Der FC Barcelona schien im Transfer-Rennen um Saúl lange in der Pole Position zu sein. Nun soll das Tauschgeschäft mit Griezmann aber vom Tisch sein. Die Katalanen haben aktuell zudem nicht die finanziellen Mittel, um den Spanier abzulösen. Angeblich wollen die Rojiblancos mindestens 50 Millionen Euro. Die beiden englischen Vereine dürften dafür finanziell besser aufgestellt sein. Ob sich United oder Liverpool am Ende aber mit Atlético einigen kann, ist noch offen. Das langjährige Interesse aus Manchester könnte zumindest dafür sprechen, dass die Red Devils bereit sind, tief in die Tasche zu greifen.

Transferwahrscheinlichkeit: 40 Prozent

