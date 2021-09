Sané kam im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern, konnte die hohen Erwartungen bisher aber kaum erfüllen. In den ersten Spielen der neuen Saison saß er zudem öfter auf der Bank und wurde ausgewechselt, weil Youngster Jamal Musiala überragend spielte und dem 25-Jährigen immer mehr den Rang ablief.

So stand Sané zwar in jedem der bisher sechs Saisonspielen auf dem Platz und auch viermal in der Startelf, jedoch absolvierte er nur eine Partie über die kompletten 90 Minuten. Dabei gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen, davon ein Treffer und zwei Assists im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten Bremer SV (12:0).

Wie der "Daily Express" bereits vor wenigen Tagen berichtete , soll Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ein großer Fan von Sané sein, weswegen die Londoner die aktuelle Situation des Flügelstürmers genau im Blick hätten. Die Blues würden Sané daher gerne im Rahmen eines Tauschgeschäfts wieder zurück auf die Insel lotsen.

Nagelsmann und Werner haben offenbar weiterhin Kontakt

Als mögliche Tauschkandidaten erwähnte die Zeitung Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech und Christian Pulisic. An Hudson-Odoi waren die Bayern schon mehrere Male dran, zu einem Transfer kam es jedoch nie. Auch Ziyech und Pulisic wurden schon mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Zu dieser Kandidatenliste scheint nun auch Timo Werner zu gehören, zumal der FC Bayern laut "Todos Fichajes" und der englischen "Sun" interessiert sei, den Ex-Leipziger an die Isar zu holen.

Bereits 2019 gab es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des Angreifers von Leipzig an die Säbener Straße. Letzlich verlängerte Werner seinen Vertrag bei RB, nur um sich dann im Sommer 2020 dem FC Chelsea anzuschließen.

Dort erzielte er in der vergangenen Saison in 52 Partien zwölf Tore. Zudem war er an 15 Treffern als Vorlagengeber beteiligt. Komplett erfüllen konnte er die Erwartungen damit nicht. Und durch die Verpflichtung von Romelu Lukaku, für den die Blues 115 Millionen Euro an Inter Mailand überwiesen, ist der Deutsche nicht mehr Stürmer Nummer eins. Auch weil der Belgier direkt in seinen ersten drei Partien für den amtierenden Champions-League-Sieger drei Tore schoss.

Auch deshalb scheint die Personalie Werner in München wieder aktuell zu werden. Laut "Sport 1" soll Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der Werner ja bereits bei RB trainierte, weiterhin mit seinem ehemaligen Schützling in Kontakt stehen. Darüber hinaus berichtete der TV-Sender Mitte August , dass der Nationalstürmer zur Berateragentur Sports360 gewechselt ist. Deren Geschäftsführer ist Volker Struth. Zu seinen Klienten gehören unter anderem die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Niklas Süle. Sports360 berät auch Julian Nagelsmann.

FC Bayern: Werner als Ersatz für Lewandowski oder Coman?

Dem Bericht zufolge wäre ein Wechsel aber erst für den Sommer 2022 geplant. Nämlich dann, wenn Kingsley Coman den Verein im kommenden Sommer verlassen sollte. Der Franzose besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2023, die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung liegen momentan aber auf Eis. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürfte der 25-Jährige verkauft werden.

Eine weitere Möglichkeit wäre, Werner als Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten. Der Pole, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 41 Tore schoss und damit den Gerd-Müller-Rekord übertrumpfte, hat ebenfalls noch einen Kontrakt bis 2023. Wie es danach weitergeht, ist aber noch offen. Auch ein Abschied im Sommer 2022 ist nicht ausgeschlossen.

Doch wie realistisch wäre ein Tauschgeschäft mit Werner und Sané? Glaubt man den Aussagen von Nagelsmann, sind die Bayern aktuell nicht gewillt, Sané abzugeben. Trotz der zuletzt schwachen Leistungen erhielt er aus dem Verein immer wieder Unterstützung. Zudem präsentierte sich Sané in den WM-Qualifikationsspielen Anfang September deutlich formverbessert.

Nagelsmann lobt Sané: Kann "überall auf dem Platz eine tragende Rolle spielen"

Nagelsmann deutete vor einer Woche außerdem im vereinseigenen "FCB-TV" an, dass er sich auch vorstellen kann, Sané auch in der Zentrale einzusetzen. So könnte er beispielsweise einen Konkurrenzkampf mit Musiala auf der Außenbahn abschwächen. Nagelsmann erklärte: "Leroy hat die Qualitäten überall auf dem Platz eine tragende Rolle spielen zu können, das ist unabhängig von der Seite oder Position."

Der 34-Jährige ergänzte, dass er Sané im Ligaspiel gegen Hertha BSC (5:0) auf die zentrale Zehnerposition gesetzt habe. "Auch das ist eine Position, die ihm sehr gut liegt", so Nagelsmann.

Eurosport-Check: Ein Tauschgeschäft zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern mit Timo Werner und Leroy Sané wäre natürlich aus deutscher Sicht ein absoluter Mega-Deal. Aus Chelsea-Sicht erscheint er auch durchaus möglich, da Werner sich erstmal hinter Lukaku anstellen muss. Die Bayern vertrauen jedoch weiter in Sané, weshalb solch ein Tausch trotz des grundsätzlichen Interesses an Werner vorerst nicht zustande kommen dürfte.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

