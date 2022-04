Seit seiner Rückkehr vergangenen Sommer ins Old Trafford erzielte Ronaldo 18 Tore in 33 Pflichtspielen und rettete den Red Devils einige Male den Kragen. Nichtsdestotrotz müsse sich ManUnited alsbald nach einem Ersatz umsehen, betonte Rooney. Der Portugiese sei inzwischen schlichtweg zu alt.

"Wenn man sich die Zukunft des Vereins anschaut, dann muss man sich für junge, hungrige Spieler entscheiden, um Manchester United in den nächsten zwei, drei Jahren zu beleben. Und Cristiano ist das nicht", erklärte der heutige Trainer vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Derby County bei der Talkshow "Monday Night Football" auf "Sky Sports UK".

Ad

Vorwerfen will er dem alternden Weltstar aber nichts. "Er ist offensichtlich nicht mehr der Spieler, der er war, als er in seinen Zwanzigern war. So was passiert, das ist Fußball", zeigte er Verständnis.

Premier League Vorteil Klopp? Hamann sieht Reds im Titel-Showdown vorne VOR 2 STUNDEN

Auch wenn Ronaldo noch eine "Bedrohung für das Tor" sei, "braucht man für den Rest des Spiels andere, man braucht junge Spieler". Allein an der Personalie Ronaldo werde sich die Zukunft des roten Stadtteils nicht entscheiden. Vielmehr machte Rooney einen weiteren Kritikpunkt im Kader aus.

Paul Pogba: Der Spieler mit den zwei Gesichtern

Dabei geht es um einen weiteren ehemaligen Teamkollegen des Engländers: Paul Pogba. Der 105-Millionen-Euro-Transfer aus dem Sommer 2016 habe seine Daseinsberechtigung im Old Trafford verwirkt. "Es wurde ein Punkt erreicht, an dem es besser wäre, getrennte Wege zu gehen", kritisierte Rooney den französischen Spielmacher.

Ein Umstand, der selbst Pogba einleuchten sollte. "Ich glaube, wenn Paul ehrlich mit sich selbst ist, hatte er wohl nicht den Einfluss auf die Mannschaft, den er sich bei seiner Rückkehr zu Manchester United gewünscht hatte", so der 36-Jährige.

Im Kontrast dazu stehe seine Leistung im Dress der französischen Nationalmannschaft. Dort sei Pogba auf einem deutlich höheren Niveau unterwegs. "Ich sehe ihm manchmal mit Frankreich zu. Dort ist er ein komplett anderer Spieler", erläuterte Rooney das Pogba-Paradoxon.

Um in eine wesentlich erfolgreichere Zukunft starten zu können, müsse man bei Manchester United im Sommer einen Schlussstrich ziehen. "Es lief nicht alles nach Plan und ich finde, dass man nun einige Spieler gehen lassen muss", schloss Rooney ab.

Das könnte Dich auch interessieren: "Weltklasse-Stürmer" im Schatten der Stars: Das ist Klopps Ass im Ärmel

Guardiola leicht sarkastisch: "Morgen spielen wir zu zwölft"

Champions League "Weltklasse-Stürmer" im Schatten der Stars: Das ist Klopps Ass im Ärmel VOR 4 STUNDEN