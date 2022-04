"Das ist eine sehr gute Geste, finde ich, und damit ist das Thema erledigt." Nagelsmann hatte sich am Samstag vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (1:0) bei Freiburg und Streich für seine jüngste Kritik entschuldigt. "Ich habe einen Fehler gemacht", sagte Nagelsmann bei Sky.

Er habe bei seinen Aussagen über den Freiburger Protest gegen die Wertung des von einem Wechselfehler geprägten Bundesliga-Duells "die große Dimension des Sport- und Vereinsrechtes nicht auf dem Schirm gehabt, nicht begriffen", begründete er seine Entschuldigung.

Deshalb habe er sich "fälschlicherweise geäußert in einer Art und Weise, die nicht richtig war. Ich entschuldige mich - sorry an Freiburg, sorry an Christian. Ich hoffe nicht, dass das Verhältnis leidet und hoffe, dass es damit erledigt ist".

Das DFB-Sportgericht hatte den Einspruch der Freiburger gegen die Wertung der Begegnung (1:4) am Freitag zurückgewiesen. Die Münchner standen in der Partie für einige Sekunden mit zwölf Mann auf dem Platz.

(SID)

Nagelsmann entschuldigt sich bei Freiburg: "Habe einen Fehler gemacht"

