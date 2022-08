Der Post darf jedoch als kleiner Seitenhieb des Italieners verstanden werden, zumal der 53-Jährige seine Aussage mit drei lachenden Emojis versehen hat.

Im Video setzt Tuchel zu einem Jubelsprint in Richtung seiner Spieler an, nachdem Reece James Chelsea in der Schlussphase des Spiels in Führung brachte (77.). Conte vergräbt derweil das Gesicht in seinen Händen, bemerkt den Ausbruch seines Gegenübers also nicht.

Am Ende eines dramatischen Spiels, welches dank des späten Treffers von Harry Kane (90.+6) 2:2 endete, sorgten Tuchel und Conte noch für einen spektakulären Schlusspunkt. Die beiden Trainer kassierten nach einer Auseinandersetzung beim Handshake jeweils die Rote Karte

Scharmützel mit Conte - das sagt Tuchel über den Platzverweis

