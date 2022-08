Damit sprach der deutsche Trainer Chelseas auch die Rote Karte gegen beide Coaches wegen des Scharmützels an. Fußball sei einfach "eine emotionale Angelegenheit".

"Wir müssen es nicht aufheizen. Man hat emotionale Trainer an der Seitenlinie und das war's. Die Rote Karte für beide Trainer ist auch eine Fehlentscheidung. So wie vieles in diesem Spiel", ergänzte Tuchel.

Der ehemalige BVB-Coach wollte sein Gerangel mit Conte aber nicht allzu hoch bewerten: "Ich habe es mit zwei Spielern verglichen, die sich auf dem Spielfeld ein bisschen gestritten haben, aber es ist nichts passiert, niemand wurde verletzt. (...) Zwei Trainer haben sich heute eingemischt, weil wir beide für unsere Teams gekämpft haben und das war's."

Antonio Conte stichelt gegen Thomas Tuchel

Auch Conte sah die Sache eher locker. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte der Italiener: "Ich bin mit Sicherheit nicht friedfertig. Wenn ich Aggressivität sehe, dann antworte ich mit Aggressivität, ganz klar. Aber ich wiederhole, das ist kein Problem und das Wichtigste ist, dass das Spiel ein tolles Spiel war." Conte ergänzte: "Das nächste Mal werden wir besser aufpassen, einfach die Hand schütteln und das Problem lösen. Ich bleibe auf meiner Bank, er bleibt auf seiner Bank."

Auf Instagram gab es für Tuchel von seinem Spurs-Kollegen aber noch einen kleinen Seitenhieb. Zu einem Jubelvideo von Tuchel, der nach einem Treffer seiner Mannschaft am enttäuschten Conte vorbeirannte, schrieb der Italiener amüsiert: "Zum Glück habe ich dich nicht gesehen. Dich zum Stolpern zu bringen, wäre verdient gewesen."

