Tuchel hatte im Januar 2021 die Blues übernommen und noch im selben Jahr die Champions League gewonnen. Der 49-Jährige war am Mittwoch überraschend von den neuen Besitzern um Todd Boehly rausgeworfen worden

Die Verpflichtung von Aubameyang wurde erst am Deadline Day perfekt gemacht. Der 33-Jährige soll besonders auf Drängen von Tuchel nach London geholt worden sein.

Ad

Die Beiden arbeiteten bereits während der gemeinsamen Zeit in Dortmund (2015 bis 2017) erfolgreich miteinander.

Premier League Seit Sommer auf Vereinssuche: Karius heuert wohl bei England-Klub an VOR 3 STUNDEN

Chelsea überwies für Aubameyang rund zwölf Millionen Euro an den FC Barcelona. Der Stürmer unterschrieb bis 2024 und soll sich schon auf die erneute Zusammenarbeit mit Tuchel gefreut haben. Daraus wird nun aber nichts mehr. Doch laut dem Bericht blickt Aubameyang nach dem Gespräch mit den Bossen wieder mit Vorfreude auf die Arbeit mit dem neuen Chelsea-Coach Graham Potter

In der Premier League kam der Ex-Dortmunder nach seiner Kiefer-Verletzung aus dem Raubüberfall in Spanien noch nicht zum Einsatz. Am Dienstagabend in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (0:1) stand Aubameyang - noch mit Tuchel an der Seitenlinie - allerdings schon 59 Minuten auf dem Platz. Gegen den FC Fulham (Samstag, 13:30 Uhr) könnte der Torjäger, der von 2018 bis 2022 beim FC Arsenal gespielt hatte, aber sein Comeback in der Premier League geben.

Das könnte Dich auch interessieren: Mega-Abfindung: Das soll Tuchel nach seinem Rauswurf einstreichen

"Es ist ein Spektakel": Barça-Trainer Xavi reagiert auf Lewy-Gala

Champions League Bye bye, Bank? Goretzkas deutliche Botschaft an Nagelsmann VOR 4 STUNDEN