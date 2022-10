Mwepu hatte sich vor einem Monat auf einem Flug zur Nationalmannschaft unwohl gefühlt und einige Tage in einem Krankenhaus in Mali verbracht, ehe er zu weiteren Untersuchungen nach England flog. Mwepu, der in 27 Spielen für den Verein drei Tore erzielte, schrieb auf Twitter, er habe "seinen Traum von der Premier League" gelebt.

Mwepu war 2021 von RB Salzburg nach Brighton gewechselt.

