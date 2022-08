CR7 ergänzte nun: "Ich habe ein Notebook, und in den letzten Monaten waren von den 100 Nachrichten, in denen ich vorkam, nur fünf richtig. Stellen Sie sich vor, wie das ist. Halten Sie sich an diesen Tipp."

Zuletzt hieß es in englischen Medien, dass Ronaldo Manchester beim richtigen Angebot verlassen dürfe, sollte Trainer Erik ten Hag eine Trennung befürworten. Laut "Mirror" hat der niederländische Coach keine Geduld mehr mit Ronaldo und dessen Verhalten in den letzten Wochen.

Ad

Der 37-Jährige war unter anderem zum Trainingsauftakt verspätet erschienen, nach offiziellen Angaben aus "familiären Gründen".

Premier League Nach Núñez-Rot: Gegenspieler Andersen veröffentlicht Hasskommentare VOR 19 STUNDEN

Eine Auflösung des Vertrages, wie offenbar von Ronaldo-Berater Jorge Mendes vorgeschlagen, sollen die Red Devils jedoch abgelehnt haben.

Ronaldo noch ohne Tor

In den bisherigen beiden Premier-League-Spielen kam der Superstar zwar beide Male zum Einsatz.

Beim 1:2 gegen Brighton und 0:4 gegen Brentford konnte aber auch Ronaldo die Niederlagen nicht abwenden. In der vergangenen Saison war der Portugiese noch mit 24 Toren in 39 Spielen der Topscorer von Man United.

Im Sommer 2021 kehrte Ronaldo von Juventus Turin zu seinem Ex-Klub in Manchester zurück, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte.

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp reagiert auf Núñez-Rot: "Eine klare Rote Karte"

Scharmützel mit Conte - das sagt Tuchel über den Platzverweis

Ligue 1 Die Insel ruft: Kehrer vor Wechsel in die Premier League VOR 21 STUNDEN