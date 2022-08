"Leider hat er jetzt ein paar Spiele Zeit, das zu tun. Das ist für uns in unserer speziellen Situation gar nicht gut, aber so ist es eben", ergänzte der deutsche Coach.

Klopp kündigte auch an, mit dem Uruguayer über die Szene sprechen zu wollen. "Falsche Reaktion in der Situation. Andersen wollte das, würde ich sagen, und er hat es bekommen. Aber Darwin hat einen Fehler gemacht, also werden wir natürlich darüber reden. Aber jetzt noch nicht", erklärte der 55-Jährige.

Er habe im Spiel zunächst auch gar nicht erkennen können, was passiert war.

"Ich sah Andersen auf dem Boden und Darwin weggehen, das war mein Bild. Ich habe dann schon unsere Jungs gefragt, und ich sah nur, 'Okay, Rote Karte'. Und dann habe ich es gesehen - ja, es ist eine Rote Karte", meinte Klopp.

Díaz rettet Punkt für Liverpool

Zu diesem Zeitpunkt lag Liverpool nach dem Führungstreffer von Wilfried Zaha (32. Minute) zurück, Luis Díaz erzielte jedoch nur vier Minuten nach der Roten Karte den Ausgleich für die Reds. Beim 1:1 (1:0) blieb es in Unterzahl dann aber auch. Das Top-Duell gegen Manchester United am kommenden Montag (21:00 Uhr) verpasst Núñez in jedem Fall gesperrt.

