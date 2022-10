Der Portugiese hatte sich in der zweiten Halbzeit lange Zeit für eine Einwechslung aufgewärmt.

Sein vorzeitiger Abgang könnte nun womöglich Konsequenzen haben. "Ich werde mich am Donnerstag damit befassen", kündigte Teammanager Erik ten Hag an.

Ad

Der 37-jährige Ronaldo kommt unter dem niederländischen Coach in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus, stand in der Liga lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

Premier League Inklusive Aufreger-Szene: Van Dijk baut unheimliche Serie aus VOR 9 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren:Drei Dinge, die beim Bayern-Sieg auffielen: Ein müder Münchner hadert

(SID)

Guardiola wütet nach Niederlage gegen den Schiedsrichter

Premier League United düpiert die Spurs im Topspiel - Chelsea lässt Federn VOR 11 STUNDEN