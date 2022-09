Das lukrative Angebot des nicht benannten Klubs könnte dem fünfmaligen Gewinner des Ballon d'Or Einkünfte von 250 Millionen Euro in zwei Jahren bescheren.

"Ich mag Cristiano Ronaldo als Spieler und würde ihn gerne in Saudi-Arabien spielen sehen, aber das wird leider nicht vor Januar passieren", sagte Al-Misehal gegenüber "The Athletic".

Er betonte ebenfalls, dass ein derartiger Transfer nicht einfach umzusetzen sei.

"Ich denke: 'Warum nicht?' Es wäre ein sehr teures Geschäft, aber unsere Vereine konnten in den letzten Jahren immer höhere Einnahmen erzielen", sagte der Präsident, der dennoch seine Zuversicht zum Ausdruck brachte: "Wir haben in der saudischen Liga inzwischen einige große Spieler gesehen, die früher in der Premier League gespielt haben."

Eurosport-Einschätzung: Ronaldo war im Sommer immer wieder mit einem Abgang von ManUnited in Verbindung gebracht worden, weil er in der Champions League auf Torejagd gehen möchte. Unter dem neuen Cheftrainer Erik ten Hag muss sich der Stürmer beim Europa-League-Teilnehmer in der laufenden Saison mit der ungewohnten Reservistenrolle begnügen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheint aus derzeitiger Sicht dennoch unrealistisch, da CR7 immer noch beharrlich auf eine Rückkehr in die Königsklasse hofft. Außerdem richtet sich der Fokus des 37-Jährigen auf bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar. Geld allein lockt den Superstar nicht, sein sportlicher Ehrgeiz ist weiter groß, zu groß für einen Abschied in die Wüste.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

