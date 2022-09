Cristiano Ronaldo wollte eigentlich woanders sein, nicht auf der Nebenbühne des europäischen Fußballs stehen. Im Sommer versuchten er und sein Berater Jorge Mendes alles, um zu vermeiden, dass der portugiesische Superstar sich mit Donnerstagabend-Spielen in der Europa League herumschlagen muss, nachdem einen beziehungsweise zwei Tage zuvor die Hymne der Königsklasse erklungen war.

Ronaldo, der etliche Jahre zum Inventar der Champions League gehörte, der den prestigeträchtigen Henkelpott fünfmal in die Höhe stemmte, muss plötzlich mit Manchester United im Nachfolge-Wettbewerb des Uefa Cups ran, den Franz Beckenbauer einst als "Cup der Verlierer" titulierte. Ein Gewinnertyp im Cup der Verlierer. Ein Champion in der zweiten Reihe. Weil kein Klub aus dem oberen Regal sich erbarmt hatte, ihn unter Vertrag zu nehmen.

Da stand er nun, blickte nachdenklich ins Rund, als das gesamte Old Trafford der nur wenige Stunden zuvor verstorbenen Königin gedachte. Erstmals seit vier Spielen durfte Ronaldo überhaupt mal wieder einen Anpfiff auf dem Platz erleben, zuletzt hatte Neu-Trainer Erik ten Hag den Superstar auf die Bank verbannt. Gegen Real Sociedad, den Vertreter aus Ronaldos langjähriger Wahlheimat Spanien, bekam der 37-Jährige die Chance, seinen Coach umzustimmen, die Möglichkeit, Eigenwerbung zu betreiben.

Schweigeminuten landesweit: Klubs gedenken Queen Elizabeth II.

Es dauerte 36 Minuten, ehe Ronaldo erstmals nennenswert in Erscheinung trat. In unnachahmlicher Manier brachte er eine punktgenaue Flanke seines Teamkollegen Diogo Dalot im Kasten unter. Die Freude währte allerdings nur Sekunden. Eine erhobene Fahne des Linienrichters und der anschließende Pfiff des Schiedsrichters sorgten für Ernüchterung. Ronaldo hatte zum Zeitpunkt der Hereingabe im Abseits gestanden.

Erste Niederlage gegen Real Sociedad

In der Folge hielt das Basken-Bollwerk, nach dem Seitenwechsel bekam Real Sociedad einen fragwürdigen Handelfmeter zugesprochen, der von Brais Méndez dankend angenommen wurde (59.). Das Anlaufen der Red Devils blieb ohne Ertrag , nach 90 Minuten stand die erste Niederlage gegen den Klub aus San Sebastián im fünften Aufeinandertreffen und ein konsternierter Ronaldo, dem es nicht gelungen war, seine Chance zu nutzen.

Mit Ausnahme seines Abseitstreffers war der Routinier weitestgehend blass geblieben. Zwar brachte CR7 die meisten Abschlüsse aufseiten der Hausherren zustande (4), allerdings fand kein einziger Versuch den Weg aufs gegnerische Tor. Auch die restlichen Zahlen sprachen Bände: Neun Ballverluste, keine einzige Balleroberung, keine Torschussvorlage, eine Zweikampfbilanz von 38.5 Prozent.

Letztlich stand das 0:1 sinnbildlich für Ronaldos persönlichen Saisonverlauf. Am 2. Spieltag (Ronaldos letztmaligem Startelfeinsatz) ging United 0:4 in Brentford unter, ohne den fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner fuhr der englische Rekordmeister vier Siege in Serie ein – zuletzt am Wochenende gegen den FC Arsenal (3:1). Bisher stehen für den Torjäger vom Dienst weder Treffer noch Vorlage zu Buche. In der vergangenen Spielzeit steuerte Ronaldo noch 24 Pflichtspieltore in 39 Spielen zu und avancierte somit zum Top-Scorer Uniteds.

Auch Maguire verpasst seine Chance

Dieser Tage scheint es ohne ihn besser zu laufen. Dies gilt übrigens nicht bloß in Ronaldos Fall. Auch ein anderer namhafter Teamkollege, der seit Wochen ein Dasein als Reservist fristet, ließ seine Chance verstreichen: Harry Maguire, seines Zeichens Mannschaftskapitän. Ähnlich wie Ronaldo startete der Innenverteidiger erstmals seit vier Spielen.

Dass er zurück ins erste Glied rückt und einen Teil des mittlerweile etablierten Duos Raphael Varane/Lisandro Martínez verdrängt, ist unwahrscheinlich. Am Sonntag hätte für ManUnited bei Crystal Palace das nächste Spiel auf dem Programm gestanden. Allerdings wurde aufgrund von Queen Elizabeths Tod eine Staatstrauer bis zur Beerdigung in zehn Tagen verordnet und der Spieltag am Wochenende verschoben.

Sprich: Der nächste Auftritt erfolgt aller Voraussicht nach erst wieder in der Europa League. United bekommt es dann mit Sheriff Tiraspol aus Moldawien zu tun. Die nächste Möglichkeit für Ronaldo, sich zu zeigen? Es bleibt abzuwarten. Bis dahin steht ein Abend der vertanen Chancen.

