Wie das britische Boulevard-Blatt "Sun" berichtet, verdiente sich Haaland aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Charakter "Daemon Targaryen" aus dem Game-of-Thrones-Prequel "House of the Dragon" einen neuen Spitznamen.

In der Kabine wird der Norweger nur noch "Dämon" genannt. In der Tat ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Targaryen, der in der Serie vom englischen Schauspieler Matt Smith verkörpert wird, und Haaland nicht von der Hand zu weisen.

Ad

Zudem passt der Spitzname auch zu den sportlichen Leistungen des 22-Jährigen - zumindest aus Sicht seiner Gegner.

Bundesliga Salihamidzic bestätigt: FC Bayern buhlte um Haaland UPDATE GESTERN UM 11:45 UHR

Denn genau wie ein Dämon personifiziert Haaland in seinen bisher fünf Premier-League-Spielen das pure Unglück für gegnerische Abwehrreihen.

Das könnte Dich auch interessieren: Englands Ikonen verneigen sich vor Haaland - Hummels reagiert ironisch

Emotionale Rede bei Eredivisie Awards: Haller ringt mit den Tränen

Premier League Englands Ikonen verneigen sich vor Haaland - Hummels reagiert ironisch UPDATE GESTERN UM 11:21 UHR