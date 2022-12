Wie lange spielt Erling Haaland für seinen aktuellen Klub? Was sich Fans von RB Salzburg und Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren quasi permanent gefragt haben, blüht nun auch Anhängern von Manchester City.

Haaland wechselte zwar erst im Sommer vom BVB zu ManCity, geht es nach dessen Vater Alf-Inge, könnte der Norweger die Citizens aber schon bald wieder verlassen.

Ad

"Er könnte für 15 Jahre bei City bleiben, weil er sich sehr wohl fühlt und das ein großartiger Klub ist, aber ich denke, dass er sich selbst beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann", sagte Alf-Inge Haaland im Interview mit "France Football".

WM WM 2022: Haaland listet seine Titel-Favoriten auf UPDATE 15/11/2022 UM 14:17 UHR

Eine Aussage, die vor allem Paris Saint-Germain, Real Madrid und den FC Barcelona hellhörig machen dürfte. Haaland steht in Manchester zwar noch bis 2027 unter Vertrag. Das hindert seinen Vater, früher selbst bei ManCity aktiv, allerdings nicht daran, fröhlich drauflos zu spekulieren.

Haaland senior: "Es ist eine Möglichkeit ..."

"Er hat in Deutschland bereits zweieinhalb Jahre gespielt und könnte das in Zukunft wiederholen. Er könnte drei Jahre in der Premier League spielen und dann nach Italien, Spanien oder Frankreich gehen. Es ist nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit", sagte der 47-Jährige: "Er kann in jeder Mannschaft ein Gewinner sein."

Haaland hat sich mit 29 Toren in bisher 24 Pflichtspielen perfekt bei Manchester City eingefügt.

Zuvor hatte er in zweieinhalb Jahren für den BVB 86 Treffer in 89 Pflichtspielen erzielt. In der Champions League steht er bei 28 Toren in erst 23 Einsätzen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Erfolgstrainer Guardiola verlängert bei Manchester City

Marokko-Fans verhöhnen Ronaldo: "Wo ist Cristiano?"

Premier League "Kein Scherz!" Siebtligist fragt bei City wegen Haaland an UPDATE 14/11/2022 UM 19:03 UHR