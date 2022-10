"Liverpool hat einen Freistoß in einem Bereich, in dem ich mir nicht sicher bin, ob man einen guten Ball in den Strafraum bringen kann. Die Innenverteidiger gehen hoch, was ich eine Minute vor Schluss etwas beunruhigend finde. Mit dem ersten Kopfball kann man von hier aus kein Tor erzielen", erläuterte Carragher bei "Sky Sports" die Szene, die bei ihm besonders hängen blieb.

Er habe einfach nicht glauben können, "was ich gesehen habe", meinte der 44-Jährige weiter. Nach dem langen Freistoß in den Strafraum konterte Arsenal die Reds aus und Gunners-Stürmer Bukayo Saka nutzte dies zur 2:1-Führung der Londoner (45.+5 Minute)

"Das größte Problem von Liverpool war, dass sie dumme Dinge gemacht haben, indem sie Spieler für einen Freistoß nach vorne gestellt haben", erklärte Carragher. Von Arsenal ist die Liverpool-Legende hingegen momentan begeistert

"Ich liebe die Energie der Mannschaft. Ich liebe den Mut, sich für die jungen Spieler einzusetzen, und ich liebe die Energie im Stadion", so Carragher: "Das ist etwas, was ich nicht mehr erlebt habe, seit ich diesen Job mache. Da sind eine Energie und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kann etwas spüren." Für Liverpool geht es am kommenden Wochenende gegen Manchester City (Sonntag, 17:30 Uhr im Liveticker ). Arsenal ist bei Leeds United zu Gast (15:00 Uhr).

