Haaland schoss in dieser Saison für Manchester City insgesamt schon 17 Tore in elf Begegnungen. Auch gegen Man United steuerte der 22-Jährige drei Treffer bei. Damit erzielte Haaland in seinem dritten Heimspiel in Folge den dritten Hattrick. Das war vor dem Torjäger noch keinem anderen Spieler in der Geschichte der Premier League gelungen

Auch beim 4:2-Sieg gegen Crystal Palace und beim deutlichen 6:0 gegen Nottingham Forest hatte Haaland jeweils drei Mal getroffen.

Superstar Cristiano Ronaldo hat ebenfalls drei Hattricks vorzuweisen, allerdings erst nach 232 Ligaspielen. Der Norweger brauchte dagegen nur acht Einsätze.

Guardiola zeigte sich von seinem Stürmer angesichts der sagenhaften Statistiken beeindruckt. "Wir haben dieses unglaubliche Gefühl, dass er immer hungrig aussieht und so konkurrenzfähig ist. Die Zahlen sind beängstigend", so der City-Trainer nach dem Derby. Der Youngster ist wohl drauf und dran, Torschützenkönig in der Premier League zu werden und weitere Rekorde zu brechen.

