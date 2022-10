Er sei überzeugt, dass dies "große Vorteile" für seinen Körper haben könne. Papa Alf-Inge Haaland erklärte in der Dokumentation, dass sich sein Sohn bei der Ernährung auch Superstar Cristiano Ronaldo als Vorbild nimmt.

"Patrice Evra (ehemaliger United-Spieler, Anm. d. Red.) erzählte ihm eine Geschichte über ein Mittagessen mit Ronaldo, bei dem Cristiano nur Fisch aß. Erling versucht nun, das Gleiche zu tun", erzählte der Vater des 22-Jährigen.

Zu seinem besonderen Fleischkonsum meinte Haaland zudem: "Ihr esst das nicht, aber mir ist es wichtig, auf meinen Körper aufzupassen. Ich denke, dass es am wichtigsten ist, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu essen, die so regional wie möglich sind." Viele Leute sagten zwar, dass Fleisch schlecht für den Körper sei.

"Aber welches?", fragte der Norweger: "Das Fleisch, das man bei McDonald's bekommt? Oder das Fleisch der Kuh, die dort drüben Gras frisst? Ich esse das Herz und die Leber."

Diese Organe sind dafür bekannt, große Mengen an Vitamin B, Eisen, Phosphor, Kupfer und Magnesium zu beinhalten. In der Doku wurde auch verraten, dass Haaland jeden Tag rund 6000 Kilokalorien zu sich nimmt. Zum Vergleich: Männern im Alter zwischen 19 und 25 Jahren wird in der Regel eine tägliche Energiezufuhr in Höhe von 2500 kcal empfohlen. Aber diese spielen wohl nur selten in der englischen Premier League als Topstürmer.

