Dieses lehnten die Italiener aber laut den Berichten ab. Arnautovic steht noch bis 2024 in Bologna unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte der 33-jährige Stürmer in 34 Spielen 15 Tore.

Danijel Arnautovic, Bruder und Berater des österreichischen Nationalspielers, meinte im "Kurier" zu den Gerüchten: "Es stimmt, dass es ein Angebot von einem namhaften Verein gibt."

Um welchen Klub es sich dabei handelt, verriet er aber nicht. "Ich bin im Austausch mit Bologna, ob sich das realisieren lässt", erklärte der Bruder des Angreifers lediglich.

Erst vor einem Jahr war Arnautovic für drei Millionen Euro vom chinesischen Verein Shanghai Port nach Italien gewechselt. In Manchester könnte der Routinier nach Medienangaben den abwanderungswilligen Cristiano Ronaldo ersetzen.

United-Coach Erik ten Hag und der Österreicher kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Twente Enschede (2007 bis 2009). Zu den Gerüchten um Arnautovic wollte sich der niederländische Trainer am Wochenende jedoch nicht äußern. Dafür teilte Vereinslegende Gary Neville seine Einschätzung zu den Gerüchten. Bei "Sky Sports" erklärte der TV-Experte: "Es passiert immer und immer wieder. Ich werde nicht mal mehr wütend. Ich werde das nicht kommentieren." Der Klub reagiere seiner Meinung nach in "Verzweiflung".

Eurosport-Einschätzung: So überraschend das Gerücht auch ist: Ein Wechsel von Arnautovic hätte aus Sicht von Manchester United durchaus Vorteile. Sowohl ten Hag als auch dessen Co-Trainer Steve McClaren kennen den Österreicher aus Zeiten bei Twente Enschede. Zudem spielte Arnautovic bereits in der Premier League, von 2013 bis 2017 bei Stoke City und von 2017 bis 2019 bei West Ham United. Ein Transfer des 33-Jährigen wäre aber keine langfristige Lösung für die Offensive. Unter den United-Fans regt sich ohnehin schon Widerstand. Arnautovic war im vergangenen Jahr wegen einer rassistischen Äußerung während der Europameisterschaft von der UEFA für ein Spiel gesperrt worden

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

