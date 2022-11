Nach Informationen der "Sport Bild" könnte Moukoko für rund 30 Millionen Euro den Verein wechseln - für englische Klubs geradezu ein Schnäppchen.

Aktuell stocken zudem die Verhandlungen mit Dortmund, daher sollen sich die BVB-Bosse Sorgen über einen ablösefreien Abgang des Teenagers im kommenden Sommer machen.

Ad

Seit 2016 durchlief Moukoko die Jugendmannschaften in Dortmund. Dabei brach der Stürmer zahlreiche Rekorde. In der U17 kam Moukoko in 56 Spielen auf 90 Tore, in der U19 kamen in 32 Begegnungen 51 Treffer dazu.

Bundesliga Umstrittener Sponsor: Bayern lässt Verlängerung mit Qatar Airways offen VOR 3 STUNDEN

Auch in dieser Saison legte der Torjäger bereits gut los. In 22 Einsätzen traf Moukoko sechsmal und legte sechs weitere Tore für seine Teamkollegen auf. Neben den beiden England-Klubs sollen daher auch der FC Barcelona und PSG ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Moukoko erstmals für DFB-Team nominiert

Zur kolportierten Ablöse müsste ein interessierter Verein angeblich auch bereit sein, mindestens sieben Millionen Euro Gehalt zu überweisen.

Eurosport-Einschätzung: Der BVB will sein Sturmjuwel sicherlich nicht gehen lassen. Solange es keine endgültige Entscheidung von Moukoko bezüglich seiner Zukunft gibt, werden die Dortmunder versuchen, ihn zu halten. Auch ein Abschied im Winter ist sehr unwahrscheinlich, da es schwer werden dürfte, angemessenen Ersatz zu finden. Bei der WM bekommt der Youngster nun eine weitere Möglichkeit, sich in den Fokus der Topklubs zu spielen. Bundestrainer Hansi Flick nominierte Moukoko erstmals für den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. Nach dem Turnier dürfte es mehr Klarheit geben, wie der Weg des jungen Stürmers weitergehen könnte.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-Weltmeister: Flick hat mit Nicht-Nominierung von Hummels alles richtig gemacht

Dortmunds Defensiv-Leistung frustriert Terzic: "Mussten Konter fressen"

WM Addo hört nach WM als Ghana-Trainer auf - und kehrt zum BVB zurück VOR 5 STUNDEN