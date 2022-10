Was für ein Stadtderby!

Neun Tore bekamen die Zuschauer im Etihad Stadium zu sehen, mehr Treffer waren nie zuvor in einem Duell zwischen City und United gefallen.

Das Dagbladet aus Norwegen sah "eines der wildesten Fußballspiele der Geschichte".

Und tatsächlich wird der 6:3-Erfolg der Guardiola-Auswahl gegen die Red Devils in die Annalen der Premier League eingehen.

Die Pressestimmen zum Spektakel:

GROSSBRITANNIEN

Daily Mail: "Erling Haaland und Phil Foden erzielen beide Derby-Hattricks in einer brutalen Demonstration der Stärke - der späte Doppelschlag von Antony und Anthony Martial ist nur ein Trostpflaster. Für die Gäste war es ebenso schmerzhaft wie es für die Sieger erfreulich war."

The Mirror: "Manchester ist blau. Haaland und Foden zerlegen Man Utd im Derby mit je einem Hattrick. Die Hattricks erinnern Erik ten Hag daran, wie überlegen die Mannschaft von Pep Guardiola dem Rivalen im einseitigen Manchester-Derby am Sonntag war."

The Sun: "Six and the City. City tobt sich aus, Haaland und Foden gelingt beiden ein Hattrick. Mit seinen Toren ist Haaland der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen einen Hattrick erzielt hat, nachdem ihm dies bereits gegen Crystal Palace und Nottingham Forest gelungen war."

The Times: "Die unbarmherzigen Haaland und Foden beschämen United."

Eurosport UK: "Manchester United unter Schock. Erling Haaland und Phil Foden mit Hattricks, City trifft sechsmal. Mit einer sensationellen Leistung hat Meister Manchester City das Manchester-Derby gegen Manchester United mit 6:3 für sich entschieden."

DEUTSCHLAND

Spiegel: "Haaland schießt Manchester City mit drei Treffern zum Derbysieg. Immer wieder Erling Haaland: Der Norweger überragte mit drei Treffern und zwei Vorlagen auch im Stadtderby. Er war nicht der einzige Spieler mit drei Toren."

Spox: "'Monster' Haaland entscheidet historisches Manchester-Derby - Ronaldo muss zuschauen. Der sensationelle Stürmerstar Erling Haaland hat auch ein historisches Manchester-Derby unwiderstehlich dominiert."

Süddeutsche Zeitung: "6:3 im Manchester-Derby - Haaland brilliert für City. Der Stürmer schießt schon wieder drei Tore in einem Spiel. Bei der Demütigung von Manchester United glänzt er aber auch als Vorbereiter."

Sport1: "Erling Haaland hat auch ein historisches Manchester-Derby unwiderstehlich dominiert. Der Norweger führte Manchester City am Sonntag mit drei Toren und zwei Vorlagen zum demütigenden 6:3 (4:0) gegen den überforderten Stadt-Rivalen United."

Bild: "Haaland zerstört United! Beim 6:3-Derbysieg gegen Manchester United nimmt der Norweger mit Manchester City den Stadtrivalen auseinander."

NORWEGEN

Aftenposten: "König Haaland von Manchester. Erling Braut Haaland ging mit entschlossenen Schritten auf die Umkleidekabine zu. Dann entdeckte er Papa Alfie auf der Tribüne. Haaland nickte kurz und zufrieden, bevor er vom Platz stapfte. Nur in diesem kleinen Moment konnte man ihm ansehen, dass gerade etwas Besonderes passiert war."

Verdens Gang: "Haaland demütigt United. Haaland und Phil Foden erzielten jeweils einen Hattrick bei der totalen Dominanz von City gegen United."

Dagbladet: "Das Manchester-Derby lieferte eines der wildesten Fußballspiele der Geschichte. Experte glaubt, dass Erling Braut Haaland sich über die Premier League lustig macht."

