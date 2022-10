Zwölf Millionen Euro überwiesen die Londoner für den ehemaligen Dortmunder an den FC Barcelona. Erst im Januar war Aubameyang von Chelseas Stadtrivale FC Arsenal zu den Katalanen gewechselt.

Im Sommer folgte der Angreifer dann aber dem Ruf seines ehemaligen BVB-Trainers Thomas Tuchel, der zu diesem Zeitpunkt noch bei Chelsea die Fäden in der Hand hielt, und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Nur eine Woche nach Aubameyangs Ankunft in London wurde der deutsche Coach jedoch von den neuen Chelsea-Besitzern um Todd Boehly entlassen.

Der neue Trainer Graham Potter soll nun einem Abschied des Gabuners offen gegenüberstehen. Bei PSG würde Aubameyang auch auf einen alten Bekannten treffen. Dort trainiert mittlerweile nämlich Christophe Galtier die Stars des Spitzenklubs.

Von 2011 bis 2013 arbeitete der 56-Jährige zusammen mit dem Torjäger bei der AS St. Étienne, ehe Aubameyang für 13 Millionen Euro zum BVB wechselte. Bisher stand der ehemalige Dortmunder in vier Spielen für Chelsea auf dem Platz. Dabei erzielte zwei Tore, zuletzt auch beim 3:0 in der Champions League gegen die AC Mailand.

