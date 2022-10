Tuchel soll demnach bereits zwei Angebote aus England und eines aus Spanien ausgeschlagen haben. Der ehemalige BVB-Trainer wolle "den richtigen Zeitpunkt abwarten".

Neben Tuchel wird auch Tottenhams Ex-Coach Mauricio Pocchettino als möglicher Southgate-Nachfolger gehandelt.

Bislang handelt sich dabei aber nur um Spekulationen, zumal Southgate über einen Vertrag bis 2024 verfügt. Der 52-Jährige ist sich jedoch des Drucks bewusst.

"Ich habe zwar noch einen Vertrag bis 2024, aber ich weiß auch, dass man im Fußball Ergebnisse erzielen muss", weiß Southgate. "Der Plan und der Wunsch nach Kontinuität sind also da."

Im Falle eines frühzeitigen Aus bei der WM in Katar könnte es für Southgate tatsächlich eng werden.

Die Three Lions befinden sich zurzeit nämlich in einem Formtief. Der Abstieg in der Nations League war der jüngste Tiefpunkt des EM-Finalisten von 2021