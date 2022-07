Thomas Tuchel war not amused. "Ich bin überrascht", sagte der Teammanager des FC Chelsea sichtlich pikiert über die öffentlichen Wechselgedanken seines Sorgenstürmers Timo Werner, "ich wäre als junger Kerl sehr glücklich, wenn ich einen Vertrag bei Chelsea hätte. Ich wäre einer der glücklichsten Menschen auf dem Planeten."

Timo Werner aber ist in London nicht glücklich geworden - und zu Beginn der WM-Saison ins Grübeln geraten. "Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen", sagte der Nationalspieler auf der US-Reise der Blues und betonte: "Ich könnte überall glücklich sein."

Ad

Auch in Leipzig, wie zwischen 2016 und 2020. Werner, berichtet die "Leipziger Volkszeitung", wolle "am liebsten zurück an die Pleiße".

Premier League Spurs-Coach Conte schießt gegen Nagelsmann zurück: "Respektlos" GESTERN UM 21:13

Tuchel aber kann über Werners Wechselwünsche nur den Kopf schütteln. "Wenn er das so gesagt hat, kann ich das nicht verstehen", meinte er - und machte ihm eine klare Ansage: "Er bekommt Spielzeit, wenn er seine Qualitäten zeigt. Erkämpfe dir deinen Platz und verteidige ihn!"

Werner: "Trainer hat andere Ideen"

Das ist dem 53-Millionen-Euro-Mann bisher nicht geglückt. 23 Tore in 89 Pflichtspielen, nur 15 Startelfeinsätze in der vergangenen Premier-League-Saison - viel zu wenig für einen, der angeblich 270.000 Pfund (317.000 Euro) verdient. Pro Woche!

"Der Trainer hat immer andere Ideen, andere Gedanken. In vielen Spielen war ich nicht Teil seiner Gedanken, das versuche ich zu ändern", sagte Werner jetzt. Doch Tuchel hat ihm mit dem englischen Nationalstürmer Raheem Sterling, der für fast 60 Millionen Euro von Manchester City kam, schon wieder einen neuen Konkurrenten vor die Nase gesetzt - und will nachlegen.

Neben dem nach dem Abschied von Antonio Rüdiger (Real Madrid) bröckligen Abwehrzentrum ist die Offensive die Problemzone der Blues, das belegte das peinliche 0:4 gegen den FC Arsenal zum Abschluss des US-Trips. "Wir sind absolut nicht konkurrenzfähig", klagte Tuchel und erneuerte seinen "dringenden Appell" an die Bosse, weitere Topspieler zu verpflichten.

Tuchel: "Hat noch etwas zu beweisen"

Werner (26) hat noch drei Jahre Vertrag. Bleibt er Teil von Tuchels Plänen? "Sicher, er ist unser Spieler", beteuerte der Coach, "im Moment denke ich, dass er bleiben und seinen Weg hier weitergehen wird. Er hat hier noch etwas zu beweisen."

Medienberichten zufolge will Tuchel aber Nordi Mukiele aus Leipzig holen, als Teil des Deals könnte Werner zurück zu RB wechseln. Dass er dort glücklich sein kann, hat er jedenfalls schon eindrücklich bewiesen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ablöse, Lewy-Nummer, Nagelsmann-Ansage: Der Ballast des jungen Tel

(SID)

Spurs-Coach Conte schießt gegen Nagelsmann zurück: "Respektlos"

Premier League Werner vor Bundesliga-Rückkehr? Das sagt Chelsea-Coach Tuchel 22/07/2022 UM 22:56