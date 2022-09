"Ich habe die Champions League und andere Pokale gewonnen. Ich habe die Zeit im Ausland sehr genossen."

Im Sommer war der 26-Jährige nach Leipzig zurück gewechselt, um seinen Platz im Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) abzusichern. In neun Pflichtspielen hat er seitdem vier Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.



Nach den Startschwierigkeiten der Roten Bullen in der Bundesliga mit drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur zwei Siegen zeigte sich Werner zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Marco Rose, zu dessen System seine Spielweise "gut passt".

Ad

Eurosport.de berichtet am Freitagabend ab 20:30 Uhr im Liveticker von der Partie Deutschland gegen Ungarn in der Nations League mit Timo Werner.

UEFA Nations League Kein Hummels, kein Götze, eine Überraschung - Flick gibt Kader bekannt UPDATE 15/09/2022 UM 12:16 UHR

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mbappé nutzt Sabitzers Patzer: Frankreich verhindert vorzeitigen Abschied

(SID)

Müller verletzt Musiala: Schmerzhafte Attacke vom Teamkollegen

WM Last-Minute-Wechsel für WM-Ticket: Flicks Drohungen tragen Früchte UPDATE 02/09/2022 UM 13:18 UHR