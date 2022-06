Nach "Sport1" -Informationen denkt auch Werner über einen Wechsel nach. Auch in seinem zweiten Jahr an der Stamford Bridge konnte sich der 26 Jahre alte Angreifer nicht nachhaltig durchsetzen, kam unter Thomas Tuchel nur auf 21 Premier-League-Einsätze und erzielte wettbewerbsübergreifend in 37 Begegnungen lediglich elf Treffer.