Das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und FC Liverpool in einer ausverkauften Red Bull Arena, ließ schnell vergessen, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelte. Beide Trainer schickten fast alle ihrer Topspieler auf den Rasen, einzig Benfica-Neuzugang Darwin Núñez nahm bei den Reds zunächst nur auf der Bank Platz.

Nach einem kurzen Abtasten schalteten die Teams ein paar Gänge nach oben. Das spiegelte sich in erster Linie im Pressingverhalten wider, denn Torchancen blieben bis zur Schlussphase des ersten Durchgangs Mangelware.

Ad

Trotzdem klingelte es schon in der 9. Spielminute im von Péter Gulácsi gehüteten RB-Kasten.

Bundesliga Haller meldet sich aus dem Krankenhaus: "Erster Schritt geschafft" VOR 2 STUNDEN

Ein kurzer Blackout der Leipziger Hintermannschaft kostete einen Gegentreffer: Im Zusammenspiel mit Roberto Firmino kam Superstar Mohamed Salah zur Schusschance und nutzte diese mit einem platzierten Abschluss ins linke untere Eck aus etwa zehn Metern aus.

Sörloth verletzt raus - Núñez legt los

Nach einer guten halben Stunde folgte der nächste Schock für die Leipziger. Stürmer Alexander Sörloth musste den Platz verletzungsbedingt verlassen und von Ex-Frankfurter André Silva ersetzt werden (32.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff vergab Christopher Nkunku noch eine Chance, ehe für Durchgang Nummer zwei der spätere Matchwinner Núñez eingewechselt worden war (46.).

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Punkt und der Uruaguayer traf zum 2:0, obwohl der ebenfalls eingewechselte Janis Blaswich noch mit den Fingerspitzen den Ball berührte (48.).

Fast direkt im Anschluss legte der 23-Jährige mit einem eiskalten Abschluss nach (51.), um später den lupenreinen Hattrick zu schnüren (68.), bevor in der letzten Spielminute sogar noch der vierte Streich gelang (90.)

Die Leipziger mussten sich verdientermaßen geschlagen geben, obwohl die Leistung aus dem ersten Durchgang nicht mit der aus dem zweiten vergleichbar war. Im Gegensatz zu den Reds, wird RB unter anderem noch am Abschluss feilen müssen. Am übernächsten Samstag steht bereits das Duell mit dem FC Bayern im Supercup an.

Der Tweet zum Spiel:

Bei seinem Abschiedsspiel bekam Ibrahima Konaté seinen verdienten Applaus. Der Franzose spielte in den Jahren 2017 bis 2021 für die Roten Bullen.

Das fiel auf: Núñez wie von einem anderen Stern

Der 75-Millionen-Mann mit der Nummer 27, der mit Bonuszahlungen zum teuersten Einkauf der Liverpool-Geschichte werden könnte, wurde erst in der 46. Minute eingewechselt, erinnerte mit seinem Auftreten aber an City-Stürmer Erling Haaland, dem bei seinem BVB-Debüt Ähnliches gelang. Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass sowohl der Elfmeter als auch das letzte Tor von einem etwas besseren Keeper durchaus gehalten hätten werden können. Es war dennoch eine überragende Leistung, die Lust auf die kommende Premier-League-Saison macht.

Die Statistik: Null

Auch im dritten Aufeinandertreffen blieb es dabei: RB Leipzig kann nicht gegen den FC Liverpool einnetzen. Schon 2021 spielten die beiden Teams im Halbfinale der Champions League gegeneinander. Damals kassierten die Roten Bullen zweimal ein 0:2, heute mussten sie sogar ein 0:5 einstecken. Eine Tordifferenz von 0:9 ist ausbaufähig.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Haller-Diagnose: Diese Stürmer hätte der BVB zur Wahl

"Hat ein brillantes Tor erzielt": Nagelsmann lobt Neuzugang de Ligt

Freundschaftsspiele Núñez versenkt chancenloses Leipzig - so lief das Spiel VOR 9 STUNDEN