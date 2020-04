Buzz

Am 22. April 1987 kamen angeblich knapp 120.000 Zuschauer ins Leipziger Zentralstadion, als der 1. FC Lokomotive Leipzig im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gegen Girondins Bordeaux antrat.

Bereits in der Ankündigung des virtuellen Kartenverkaufs am Mittwoch kündigte der sächsische Traditionsklub unter dem Motto "Leute, macht die Bude voll" an, den Rekord brechen zu wollen. Dass die 120.000er-Marke aber bereits nach fünf Tagen übersprungen wird, hatte wohl keiner erwartet.

Somit sorgen die Fans für ein unerwartetes Ostergeschenk. Bei einem symbolischen Ticketpreis von einem Euro spült die Aktion dem Regionalligisten, zusätzlich zum Rekord, nämlich auch ordentlich Geld in die Kasse.

