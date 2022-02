"Sie haben zwar das Zeug - aber wer weiß, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer auf den Plan treten. Ich kann mir nicht einmal für einen Moment vorstellen, dass sie den internationalen Fußball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben", sagte Lewandowski dem französischen Magazin "France Football".

Der 33-jährige Bayern-Stürmer schwärmte weiter von "CR7" und Messi: "Diese beiden haben so viel Geschichte geschrieben, indem sie alle möglichen Trophäen gewonnen haben. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden mehrere Spieler darum konkurrieren, der Beste der Welt zu sein."

Ungeachtet dessen weiß Lewandowski auch um die Qualitäten von Mbappé und Haaland:

Haaland zeichnet unter anderem sein Selbstvertrauen und seine breite Palette an Qualitäten aus. Manchmal könnte man denken, er sei schwerfällig, dabei ist er schnell, explosiv und technisch sehr stark. Auch er kann einer der Besten der Welt werden und wird sich langfristig an der Spitze etablieren.

Beeindruckt zeigt er sich auch von Mbappés "immenser Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor." Der Franzose erinnere ihn auch ein wenig an Thierry Henry, der für den Polen selbst ein Vorbild war. Mbappé wurde 2018 mit Frankreich Weltmeister und steht derzeit in Diensten von Paris Saint-Germain. Seit geraumer Zeit wird über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert. Ob bei PSG oder Real Madrid, "Mbappé wird für immer einen Platz in der Fußballhistorie haben", so Lewandowski.

