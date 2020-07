Achraf Hakimis Berater Alejandro Camano hat Real Madrids Trainer Zinedine Zidane für Hakimis Wechsel zu Inter Mailand verantwortlich gemacht. "Sein Wechsel zu Inter sollte von Zidane erklärt werden. Er ist der Grund", wird Camano in der marokkanischen Zeitung "Al Muntakhab" zitiert. Demnach habe Hakimi bei den Königlichen aktuell wenig Perspektive.

Besonders an Daniel Carvajal gebe es kaum ein Vorbeikommen. "In der Gegenwart von Carvajal ergab seine Rückkehr nach Madrid keinen Sinn", so Camano.

Dagegen sieht er für seinen Schützling bei Inter Mailand "eine hervorragende Zukunft". Ausschlaggebend sei auch gewesen, dass Coach Antonio Conte auf den Marokkaner eingegangen wäre.

Gute Gespräche mit Conte

"Conte hat immer mit ihm gesprochen und das Projekt des Klubs erklärt. Deshalb haben wir beschlossen, das Angebot von Inter anzunehmen", sagte Camano. "Wenn ein Trainer wie Conte mit dir spricht und darauf besteht, bedeutet das, dass du wichtig bist und er dich will."

Hakimi wechselte für 40 Millionen Euro zu Inter und hat dort einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 21-Jährige war in den letzten beiden Jahren von Real an Borussia Dortmund ausgeliehen worden.

