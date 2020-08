Der ehemalige italienische Nationalspieler Andrea Pirlo wird Trainer bei Juventus Turin. Dies bestätigte der Klub am Samstagabend nur wenige Stunden nach der Entlassung von Maurizio Sarri, von dem sich Juve nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon getrennt hatte. Der Schritt kommt überraschend: Für den 41-jährigen Pirlo ist es der erste Trainerposition bei den Profis.

Der Weltmeister von 2006 war erst vor wenigen Tagen als neuer U23-Coach der Turiner vorgestellt worden.

Sarris Äußerung nach dem Aus gegen Lyon, dass er weniger vom Team erwartet habe, hatte zuvor für großes Unverständnis gesorgt. Juventus hatte den Gewinn der Königsklasse als Ziel ausgegeben.

Champions League Ronal-DOH! Juventus scheitert an Lyon VOR EINEM TAG

Andrea Pirlo rückt von der U23 auf

Pirlo hatte eigentlich erst zum 1. August die U23 übernommen, wird nun aber als Chefcoach gebraucht. Der 116-malige Nationalspieler holte zwischen 2011 und 2015 bei den Bianconeri als Spieler viermal den Meistertitel. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Sein Vorgänger Sarri hatte mit Turin zwar den Meistertitel geholt, den anvisierten und als Ziel vorgegebenen Triumph in der Königsklasse verpasste er jedoch klar. Er wurde daraufhin am Samstagmittag nach nur einer Saison im Amt entlassen.

Neben dem 41-Jährigen, der seine Spieler-Karriere 2018 beim New York City FC in der amerikanischen MLS beendet hatte, waren Zinédine Zidane, Mauricio Pochettino und Simone Inzaghi als Sarri-Nachfolger gehandelt worden. Auch eine Rückkehr von Massimiliano Allegri war im Gespräch. Zidane war am Freitag mit Real Madrid ebenfalls aus der Königsklasse ausgeschieden.

Sarri hatte den Job bei der Alten Dame erst im vergangenen Sommer von Allegri übernommen. In der italienischen Serie A hatte der 61-Jährige den Klub zur neunten Meisterschaft in Folge geführt. In der vergangenen Saison war der Italiener mit dem FC Chelsea Europa-League-Sieger geworden.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: War's das schon? Juventus kämpft verzweifelt um Ronaldo

(mit SID)

Play Icon WATCH Nach Coman-Ausfall: Diese Optionen hat Flick gegen Chelsea 00:01:45

Champions League No Ramos, no Party: Real Madrid verliert auch bei Manchester City VOR EINEM TAG