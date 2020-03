"Es ist wichtig, dass wir die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen befolgen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen", erklärte CR7.

Die Welt durchlebe derzeit sehr schwierige Zeiten, die "größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit von uns" verlangen würden, fügte der Europameister hinzu. "Ich spreche nicht als Fußballer zu euch, sondern als Sohn, Vater, als Mensch, der von den jüngsten Entwicklungen, die die ganze Welt beeinflussen, besorgt ist", schrieb der 35-Jährige.

Ronaldo bleibt auf Madeira

"Ich möchte meine Gedanken zu allen schicken, die jemanden Nahestehenden verloren haben, meine Solidarität gehört denen, die gegen das Virus kämpfen, wie mein Mannschaftskollege Daniele Rugani und meine fortlaufende Unterstützung gilt den großartigen Gesundheitsexperten, die ihr eigenes Leben riskieren, um anderen zu helfen", führte der Superstar sein Statement aus.

Ronaldo befindet sich derzeit in seiner portugiesischen Heimat. Der Angreifer war am Montag nach Madeira gereist und will dort nach dem positiven Test seines Teamkollegen Daniele Rugani erst einmal bleiben. Ronaldos Mutter hatte vor einer Woche einen Schlaganfall erlitten. Seine Familie, die Lebensgefährtin Georgina Rodriguez und die vier Kinder, sind ebenfalls nach Madeira geflogen und sollen dort auf das Ende der Pandemie in Italien warten.

