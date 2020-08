Cristiano Ronaldo soll Juventus Turin angeblich seine Zustimmung für eine Verpflichtung von Stürmerstar Edin Dzeko von Ligakonkurrent AS Rom gegeben haben. Laut "Tuttosport" überlegt Neu-Trainer Andrea Pirlo, Ronaldo einen neuen Sturmpartner zur Seite zu stellen, die Wahl fiel demnach auf den bosnischen Torjäger. Dzeko steht seit 2015 in Rom unter Vertrag und ist dort Kapitän.

Zuvor spielte der 34-Jährige unter anderem für Manchester City und den VfL Wolfsburg. Mit den Skyblues gewann er zweimal die englische Premier League, mit den Wölfen 2009 die deutsche Meisterschaft.

Auf der Wunschliste als Kandidaten für die Offensive stehen neben Dzeko auch Arkadiusz Milik (SSC Neapel) und Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) bei den Bianconeri weit oben. Doch Pirlo und Ronaldo scheinen sich jetzt auf Dzeko als das Nummer-Eins-Ziel festgelegt zu haben.

Als Wandspieler, der den Ball gut abschirmen kann und auch in der Luft eine gute Präsenz hat, sieht Pirlo in Dzeko offenbar als idealen Partner für Ronaldo an. Der Marktwert des Bosniers wird laut "transfermarkt.de" auf elf Millionen Euro taxiert.

Juventus Turin strebt Veränderungen im Kader an

Da Wolverhampton für Jiménez 70 Millionen Euro und Neapel für Milik 40 Millionen Euro fordert, scheint Dzeko finanziell gesehen ein Schnäppchen im Vergleich zu sein. Allerdings ist er mit 34 Jahren auch deutlich älter als Jiménez (29) und Milik (26).

Juventus Turin gewann in der abgelaufenen zum neunten Mal in Folge den Scudetto. Da allerdings das große Ziel, die Champions League zu gewinnen, bereits nach dem K.o. im Achtelfinale gegen Olympique Lyon verfehlt wurde, trennte sich Juve nach nur einem Jahr von Coach Maurizio Sarri. Auch im Kader soll es bei der Alten Dame Veränderungen geben.

