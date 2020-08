Die ganze Welt blickt am Sonntag gespannt nach Lissabon, wenn der FC Bayern im Champions-League-Finale (21:00 Uhr im Liveticker) auf Paris Saint-Germain trifft. Doch wem schenkt Trainer Hansi Flick für den großen Showdown im Estádio da Luz das Vertrauen? Immerhin könnte das Endspiel der Königsklasse gleich für etliche Stars der letzte große Auftritt beim deutschen Rekordmeister sein.

Aus Lissabon berichtet Patrick Strasser

Hansi Flick pokert.

Im Trainingsspiel elf gegen elf am Samstagnachmittag ließ der Chefcoach des FC Bayern die Startelf vom Viertel- sowie Halbfinale gegen den FC Barcelona (8:2) bzw. Olympique Lyon (3:0) ein Spielchen gegen die Reservisten bestreiten. Mit Jérôme Boateng, der nach den Laufeinheiten in Folge von muskulären Problemen fit wirkte.

Ob aber Kingsley Coman als Linksaußen den Kroaten Ivan Perisic gegen Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im Liveticker) ersetzt oder gar Benjamin Pavard sein Startelf-Comeback auf der Rechtsverteidiger-Position gibt, da ließ sich Flick auf der Pressekonferenz im Estádio da Luz in Lissabon nicht in die Karten schauen.

Von der taktischen Ausrichtung her bleibt sowieso alles beim Alten. "Wir haben unsere Philosophie in den letzten zehn Monaten durchgesetzt, das war unsere Erfolgsgarantie und da werden wir nicht groß was ändern", verkündete Flick.

Auf ins Champions-League-Finale: Der FC Bayern München jubelte nach einem 3:0-Sieg im Halbfinale gegen Olympique Lyon Fotocredit: Getty Images

Flick über Pavard: "Habe noch nicht das Vertrauen"

Womöglich wäre die personelle Umstellung zu viel des Guten kurz vor einem Endspiel um die Champions-League. Käme Pavard, würde Joshua Kimmich als Sechser ins Zentrum rücken und Spielmacher Thiago müsste auf die Bank.

"Ich bin froh, dass Benjamin es geschafft hat, bei uns zu sein", sagte Flick, "er hat hart gearbeitet. Man hat gegen Lyon gemerkt, dass ich ihm absolut vertraue. Er tut uns gut mit seiner Präsenz und seiner Einstellung. Er ist eine Option."

Das dicke "Aber" folgte: "Ich habe noch nicht das Vertrauen, dass er bei 100 Prozent ist", so der Bayern-Trainer. Der Spieltag wird es zeigen.

FC Bayern: Das letzte Hurra für etliche Stars

Vor allem für Thiago, seit 2013 im Verein, wäre es nach sieben Jahren ganz bitter, würde er so kurzfristig aus der Startelf rutschen. Denn: Nach dem letzten Match der wegen der Corona-Pandemie ultra-langen Saison verabschieden sich die Spieler in einen Kurzurlaub, von rund zehn Tagen ist die Rede.

Am Tag nach dem Champions-League-Finale, dem letzten, größten Hurra der Saison, werden sich die Profis in alle Winde verstreuen und so mancher bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs an der Säbener Straße nicht mehr dabei sein. Für andere im Kader könnte es ebenfalls das letzte Mal im Bayern-Trikot bzw. im Kader der Münchner sein.

Ein stiller Abschied. Das letzte Hurra - es könnte tatsächlich gelten für:

Thiago

Der Abschied des Spaniers nach diesem Finalturnier der Champions League scheint beschlossene Sache, immer wieder tauchen neue Meldungen auf, der 29-Jährige sei sich bereits mit Interessent FC Liverpool über einen Vierjahresvertrag bis 2024 einig.

Der einzige, aber aktuell dicke Haken: Der englische Meister soll laut des "Guardian" nicht bereit sein, 30 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler zu zahlen. Dabei wäre dies ohnehin die unterste Grenze, bei der die Bayern-Bosse bereit wären, Thiago noch in diesem Sommer (ein Jahr vor dem tatsächlichen Vertragsende) ziehen zu lassen.

Sie stellen sich eher 40 Millionen vor. Die Verhandlungen könnten kommende Woche Fahrt aufnehmen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will Thiago dem Vernehmen nach unbedingt.

David Alaba

Der Abwehrchef (28) soll bleiben, das ist aktuell die wichtigste Personalie. Daran arbeiten die Bayern-Bosse inklusive Vorstand Oliver Kahn seit Monaten, eine Verhandlungsrunde nach der anderen läuft mit Alabas Beratern, auch vor Ort in Lissabon.

"Wir nähern uns weiter an. Das letzte Gespräch war in einer sehr angenehmen Atmosphäre", meinte Kahn und erklärte: "Wir als Klub versuchen alles, um David zu halten und David weiß auch, was er - gerade in diesen Zeiten - am FC Bayern hat. Ich sehe es sehr optimistisch, dass wir ihn halten können." Klingt nach baldigem Durchbruch.

David Alaba Fotocredit: Imago

Jérôme Boateng

In den vergangenen Transferperioden stand der Innenverteidiger stets kurz vor dem Abschied, wollte - und sollte gehen. Diesmal ist alles anders. Weil Trainer Hansi Flick auf ihn setzt, dürfte der 31-Jährige trotz des Comebacks von Niklas Süle, der Boateng den Platz in der Abwehrmitte streitig machen will, nun doch mit den Bayern in die nächste Saison gehen, in sein letztes Vertragsjahr.

Für Boateng könnte das Finale sein letztes Großevent als Stammspieler sein.

Philippe Coutinho

Der Brasilianer, letzten August als Heilsbringer vom FC Barcelona für eine Saison ausgeliehen, hat sich mit seiner Rolle als Joker abgefunden. Nach dem Finale wird der 28-Jährige, einst der zweitteuerste Fußballer der Welt, zu Barça zurückkehren.

Doch die klammen Katalanen wollen den Offensiv-Star verkaufen, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. Der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen an Coutinho interessiert sein.

Philippe Coutinho trifft doppelt gegen Barcelona Fotocredit: Getty Images

Ivan Perisic

Während mit Álvaro Odriozola ein weiterer Leihspieler Bayern verlässt (zurück zu Real Madrid) soll der Kroate gehalten werden – alles eine Frage der Ablöse (rund 10-15 Mio. Euro) und des Gehalts.

Flick möchte den 31-jährgen Perisic, für ein Jahr von Inter Mailand geliehen, neben Neuzugang Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman als vierten Flügelspieler unbedingt behalten. Die Gespräche mit den Italienern werden kommende Woche aufgenommen. Scheitern sie, ist auch seine Zeit bei Bayern vorbei.

