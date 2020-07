Mit dem vierten Sieg im vierten Ligaspiel nach der Corona-Zwangspause hat Juventus Turin seine Spitzenposition in der Serie A gefestigt. Paolo Dybala (3.) und Juan Cuadrado (29.) brachten Juve in Führung, doch kurz vor der Pause traf Andrea Belotti (45./Handelfmeter). Das 25. Saisontor von Superstar Cristiano Ronaldo (61.) und ein Eigentor von Koffi Djidji (87.) sorgten für klare Verhältnisse.

So lief das Spiel:

Der Spitzenreiter bestimmte die Anfangsminuten, in denen er durch ein Sahnetor in Führung ging. Matthijs de Ligt bediente Juan Cuadrado, der aus dem rechten Halbfeld zu Paulo Dybala passte. Dieser befand sich knapp innerhalb der Box, wo er nach vorne marschierte, Lyanco auswackelte, Armando Izzo ins Leere rutschen ließ und zum 1:0 ins lange Eck schoss (3.).

Vor allem die individuelle Klasse machte den Unterschied zugunsten der Bianconeri. Torino kam nach knapp 20 Minuten besser ins Spiel, lief jedoch einen Konter, den Juve erfolgreich ausspielte und somit auf 2:0 stellte. Dybala holte den Ball in der eigenen Hälfte per feiner Annahme herunter und leitete auf Cristiano Ronaldo weiter. Dieser drang bis kurz vor die Strafraumgrenze, wo er nach rechts zu Cuadrado passte. Der Kolumbianer macht einige Schritte nach vorne, sodass er aus spitzem Winkel, nahe des Fünferecks, flach ins lange Eck knallte (29.).

Anschließend folgte eine Phase, in der nicht allzu viel Torgefahr ausgestrahlt wurde. Kurz vor der Pause schoss Simone Verdi halbhoch aus der Ferne. Der Ball sprang im Strafraum von de Ligts Oberschenkel an dessen ausgestreckten Unterarm. Der Unparteiische hatte diesbezüglich Kontakt mit dem Video-Assistenten und sah sich die betreffende selbst am Bildschirm an. Er entschied auf Handelfmeter, den Andrea Belotti zum 1:2 verwandelte (45.+6).

Der zweite Durchgang war ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten ähnlich oft den Ball - und erarbeiteten sich nach dem Seitenwechsel je zwölf Abschlüsse.

Den etwas besseren Start erwischte Torino, das allerdings in der 61. Minute per Standard das 1:3 kassierte. Nach einem Handspiel von Ola Aina, gab es in zentraler Position, etwa einen Meter vor dem Strafraum, Freistoß. Ronaldo schoss gefühlvoll mit relativ viel Schnitt über die Mauer, sodass der Ball links oben zum 3:1 in die Maschen flog. CR7 traf somit erstmals per direktem Freistoß für Juve.

Nach diesem Tor tauchten die Gäste nur noch selten erwähnenswert in der Offensive auf. In der Schlussphase drückte Juventus auf das 4:1, das Koffi Djidji per missglückter Rettungsaktion besorgte. Ronaldo passt zum eingewechselten Douglas Costa, der vom linken Flügel flach an den Fünferrand gab. Dort grätschte Djidji den Ball aus zentraler Position unbedrängt ins eigene Tor (87.).

Der Tweet zum Spiel:

Leonardo Bonucci bestritt wettbewerbsübergreifend sein 400. Match im Juve-Dress. Kein Spieler der Alten Dame lief in den jüngsten zehn Jahren öfter auf.

Das fiel auf: Dybala-Festspiele gehen weiter

Juventus‘ Nummer zehn befindet sich in einer tollen Form. Er netzte seit dem Re-Start in jeder seiner Ligapartien, traf zum vierten Mal in Serie - ebenso wie Ronaldo, mit dem er auf dem Platz immer mehr harmoniert. Elf Saisontore erzielte Dybala bislang, beeindruckende achtmal davon das 1:0. In diesem Spiel ist neben dem Dosenöffner auch seine wunderschöne Einleitung des Angriffes, der dem Treffer zum 2:0 vorausging, herauszustellen.

Die Statistik: 648

Gianluigi Buffon spielte zum 648. Mal in Italiens höchster Liga, wodurch er zum Akteur mit den meisten Einsätzen in diesem Wettbewerb wurde. Er überholte in dieser Kategorie somit Paolo Maldini.

