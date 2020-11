Demnach sei insbesondere das üppige Gehalt des Stürmers der Grund, warum man ihn bei den Bianconeri loswerden wolle. Der 35-Jährige soll beim Serie-A-Klub rund 31 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Damit verdient er fast das Vierfache von Mannschaftskollege Matthijs de Ligt, der bei Juve den zweiten Platz in der Gehaltsliste belegt.

Der portugiesische Nationalspieler ist bei den Turinern noch bis 2022 vertraglich gebunden. Bei einem Verkauf im nächsten Jahr könnte Juve die Möglichkeit nutzen, noch einen erheblichen Teil der ursprünglich gezahlten Ablöse für den Stürmer wieder in die eigenen Kassen zu spülen. Die Italiener hatten 2018 für ihren Top-Transfer 117 Millionen Euro an Real Madrid fließen lassen.

In sportlicher Hinsicht konnte der fünfmalige Weltfußballer zwar überzeugen, allerdings sorge Ronaldos Auftreten teilweise beim italienischen Rekordmeister für Kritik. Auch "Goal”-Reporter Romeo Agresti will wissen, dass bei Juve in der Tat Überlegungen zu einem baldigen CR7-Abschied bestehen. Von einer Vertragsverlängerung sei man im Gegensatz dazu weit entfernt.