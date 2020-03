Angeblich will Ronaldo am Mittwoch nach Turin zurückkehren, um im Pokal-Halbfinalrückspiel gegen den AC Mailand (20.45 Uhr) mitwirken zu können. Seine 65 Jahre alte Mutter soll am frühen Dienstagmorgen den Schlaganfall erlitten haben. Dolores Aveiro gilt als enge Bezugsperson des Juve-Stars, der vor rund 15 Jahren seinen Vater verloren hatte.

(SID)