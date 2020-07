Der AC Mailand hat sein Heimspiel gegen Tabellenführer Juventus Turin dank einer furiosen Aufholjagd mit 4:2 (0:0) gewonnen. Adrien Rabiot hatte die Alte Dame in der 47. Spielminute per Traumtor in Führung gebracht, wenig später erhöhte Cristiano Ronaldo (53.) auf 2:0. Milan drehte die Partie dank Toren von Zlatan Ibrahimovic (62.), Franck Kessié (66.), Rafael Leao (67.) und Ante Rebic (80.).

So lief das Spiel:

Nachdem der Tabellenzweite und Juve-Verfolger Lazio Rom das Duell gegen Kellerkind US Lecce überraschend verlor, hatte die Alte Dame die Chance einen Big Point im Meisterschaftskampf zu setzen und den Punktevorsprung bei einem Sieg gegen den AC Mailand auf zehn Zähler zu erhöhen.

Serie A Mailand-Wechsel perfekt? Rangnick äußert sich zu den Gerüchten VOR 11 STUNDEN

Für Milan war es nicht nur ein Prestigeduell gegen den großen Rivalen, sondern zugleich ein wichtiges Spiel im Kampf um die internationalen Plätze. Bei einem Sieg winkte den Rossoneri vorübergehend der fünfte Rang.

So entwickelte sich in der Anfangsphase ein Duell auf Augenhöhe mit viel Tempo im Spiel nach vorne – auf beiden Seiten. Die erste große Chance verzeichnete Juventus in der 10. Minute. Nach einer Freistoßhereingabe von Federico Bernardeschi aus dem rechten Halbfeld stand Leonardo Bonucci völlig frei, traf bei seinem Kopfballversuch aus acht Metern allerdings die Kugel nicht – eine hundertprozentige Torchance.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Zweikampfintensität war sehr hoch – viele Foulspiele waren die Folge. Dies hemmte das Kombinationsspiel in der Offensive, doch erhöhte die Standarddichte in den Gefahrenzonen. Vorrangig Juventus Turin kam dabei immer wieder zu guten Abschlussmöglichkeiten.

In der 47. Minute sorgte Adrien Rabiot aus dem Spiel mit einer Energieleistung für die umjubelte Führung für Juventus Turin. Der Mittelfeldmann ging mit dem Ball aus der eigenen Hälfte über die rechte Seite in die Offensive, setzte sich gegen alle Gegenspieler durch, zog in die Mitte und schoss den Ball aus 17 Metern unhaltbar ins rechte Eck – ein absolutes Traumtor!

Sechs Minuten später legte die Alte Dame nach, ließ den zweiten Treffer folgen. Juan Cuadrado bediente Cristiano Ronaldo mit einem einfachen hohen Vertikalpass in die Sturmspitze. Alessio Romagnoli und Simon Kjær liefen sich gegenseitig über den Haufen und so hatte der Portugiese freie Bahn, blieb ruhig und verwandelte sicher ins linke Toreck.

AC Mailand ließ sich von diesem Doppelschlag allerdings nicht beirren und erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Nach Einschreiten des VAR entschied Schiedsrichter Marco Guida auf Handspiel im Strafraum von Bonucci. Zlatan Ibrahimovic übernahm die Verantwortung vom Punkt, traf ins Tor und initiierte damit eine großartige Aufholjagd.

Vier Minuten nach dem Anschlusstreffer legte Mailand den Ausgleich nach. Franck Kessié passte auf den eingewechselten Hakan Çalhanoglu, der in den Strafraum auf Ibrahimovic legte. Der Schwede behielt die Übersicht und legte ab für Kessié, der ein paar Schritte ging und aus elf Metern verwandelte.

Kurz darauf drehte Milan die Partie und markierte das 3:2-Führungstor. Nach starkem Einsatz von Ante Rebic kam der eingewechselte Rafael Leão an den Ball, visierte aus der linken Strafraumhälfte das kurze Eck an und zog ab. Wojciech Szczesny hatte gegen den leicht abgefälschten Schuss keine Chance (67.).

Juventus Turin versuchte alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, doch leistete sich in Person des eingewechselten Alex Sandro einen fetten Fehlpass, der im 4:2 mündete. Er spielte einen hohen Querpass in den Strafraum genau in die Füße des ebenfalls eingewechselten Giacomo Bonaventura, der querlegte auf Rebic. Aus acht Metern traf er problemlos in die Maschen (80.). Es war der Schlusspunkt in einem aufregenden Spitzenspiel, das sich seinen Namen redlich verdiente.

Das fiel auf: Schlüsselfigur

Es ist eines der spektakulärsten Wechsel bis dato in diesem Transfersommer – das Tauschgeschäft zwischen Barcelonas Arthur (23 Jahre alt) und Juve-Spielmacher Miralem Pjanic. Juventus gewinnt einen Spieler mit Potenzial und vielen Karrierejahren vor sich, verliert einen 30-jährigen Unterschiedsspieler.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist der Wechsel von Pjanic ein erheblicher Verlust für die Alte Dame. Denn der Mittelfeldspieler ist Kreativzentrale, Dreh- und Angelpunkt im Juve-Spiel. Dies machte er einmal mehr deutlich – im Spiel gegen den AC Mailand war Pjanic der beste Juve-Akteur auf dem Feld. Es wird interessant sein zu sehen, ob Juventus Turin diesen Verlust auffangen wird.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 25+

Durch seinen 26. Saisontreffer in der Serie A im Spiel gegen den AC Mailand schaffte es Cristiano Ronaldo insgesamt in zehn Spielzeiten jeweils mehr als 25 Tore zu erzielen. Damit liegt er einmal mehr auf einem Level mit Lionel Messi.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Werder in der Klausel-Falle: Wird der Klassenerhalt zum Bumerang?

Play Icon WATCH Lockt der FC Bayern einen Arsenal-Star an die Isar? 00:02:03

Serie A Rangnick offenbar mit AC Milan einig GESTERN AM 20:03